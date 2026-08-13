Tras siete años de proceso legal, la señora Guadalupe Chávez Ortiz, de 102 años, recibió las escrituras de su casa tras el despojo de vivienda que enfrentó en 2018.

La propiedad se ubica en la avenida Conscripto 150, colonia Lomas Hipódromo, en Naucalpan. Tras ser invadida, la casa fue vendida en tres ocasiones con documentos falsos.

Carlos Mata, miembro de la Fundación Delos y representante legal de la adulta mayor, detalló que entre abril y mayo de este año la señora Guadalupe Chávez Ortiz recibió la escritura de su propiedad.

Autoridades concluyeron la carpeta de investigación que se inició en 2019 con una demanda penal interpuesta por Gabriela, nieta de la víctima de despojo.

Cronología en el caso de despojo de vivienda de Guadalupe Chávez Ortiz en Naucalpan

En 2018, Guadalupe Chávez Ortiz, entonces de 94 años, fue despojada de su vivienda. El inmueble, de aproximadamente 800 metros cuadrados, fue invadido y posteriormente vendido.

Al conocer que la propiedad ya no aparecía a nombre de su familiar y confirmar que Guadalupe Chávez Ortiz nunca había vendido el inmueble, su nieta Gabriela presentó en 2019 una denuncia penal por el despojo.

De acuerdo con la defensa legal, en la carpeta de investigación se documentó una compraventa simulada y una presunta red de complicidades para escriturar el inmueble.

Los trámites habrían sido realizados en notarías de Oaxaca, utilizando firmas y documentos apócrifos sin la presencia de la propietaria.

Vivienda (Unsplash)

Entre las pruebas se incorporó una identificación del Instituto Nacional Electoral que supuestamente contenía una firma, nombre y fotografía que no correspondían con Guadalupe Chávez Ortiz.

También se acreditó que la mujer nunca recibió el pago por la supuesta venta, incluido un cheque por 7 millones de pesos.

En abril de 2025, acompañada por familiares y abogados, Guadalupe Chávez Ortiz ofreció una conferencia de prensa de manera remota para exponer públicamente su caso.

La mujer pidió que las autoridades escucharan su voz y le restituyeran la vivienda que había adquirido con su trabajo como comerciante.