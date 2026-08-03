En lo que va del 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene casi 2 mil carpetas de investigación por el delito de despojo de viviendas.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se han presentado mil 966 denuncias por este delito.
Estas son las 5 alcaldías con más despojos de viviendas en CDMX en 2026
Entre las alcaldías con mayor número de carpetas de investigación por el delito de despojo de vivienda se encuentran:
- Iztapalapa - 291 registros
- Gustavo A. Madero - 217 registros
- Cuauhtémoc - 205 registros
- Coyoacán - 138 registros
- Benito Juárez - 133 registro
Red de despojo opera desde 2023 en Benito Juárez
La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que desde 2023 se tiene identificada una presunta red de despojo de viviendas que opera en seis colonias de Benito Juárez:
- Del Valle
- Narvarte
- Portales
- Álamos
- Moderna
- Nativitas.
“Tenemos identificadas algunas redes vinculadas a estos fenómenos, actores que están siendo investigados como objetivos prioritarios como parte del trabajo que está haciendo la fiscalía de despojos”Bertha Alcalde Luján
Explicó que, basándose en indagatorias, existen dos modalidades por las que se comete este delito:
- Grupos delictivos buscan apropiarse de inmuebles
- Despojo de viviendas surge de conflictos familiares por diferencias
Modus operandi de despojos de viviendas en CDMX
Una red dedicada al despojo de viviendas en CDMX, específicamente en la alcaldía Benito Juárez, operó sobre un inmueble desocupado en la colonia Piedad Narvarte, mismo que mantenía bajo vigilancia al igual que sus propietarios o personas encargadas de la propiedad.
Al notar poca actividad registrada, accionó. La hipótesis de las autoridades es que los crimimales esperaban el momento adecuado para ingresar a los predios (desocupados o en proceso de remodelación) y adueñarse de ellos.
Tras la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía de Investigación Territorial, se logró la detención de 13 miembros de la red delictiva.
Los detenidos fueron identificados como Hugo Manuel “N”, José Francisco “N”, Iván “N”, Ismael “N”, José Luis “N”, Jaime “N”, Ramón “N”, Rodrigo “N”, Gabriel “N”Isidro “N”, , Pedro “N”, , Mauro “N”, y Luis Alberto “N”.
Sólo dos de ellos continúan en prisión.