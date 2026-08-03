En lo que va del 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene casi 2 mil carpetas de investigación por el delito de despojo de viviendas.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se han presentado mil 966 denuncias por este delito.

Aumentan los delitos por despojo de vivienda (SESNSP)

Estas son las 5 alcaldías con más despojos de viviendas en CDMX en 2026

Entre las alcaldías con mayor número de carpetas de investigación por el delito de despojo de vivienda se encuentran:

Iztapalapa - 291 registros

Gustavo A. Madero - 217 registros

Cuauhtémoc - 205 registros

Coyoacán - 138 registros

Benito Juárez - 133 registro

Red de despojo opera desde 2023 en Benito Juárez

La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que desde 2023 se tiene identificada una presunta red de despojo de viviendas que opera en seis colonias de Benito Juárez:

Del Valle

Narvarte

Portales

Álamos

Moderna

Nativitas.

“Tenemos identificadas algunas redes vinculadas a estos fenómenos, actores que están siendo investigados como objetivos prioritarios como parte del trabajo que está haciendo la fiscalía de despojos” Bertha Alcalde Luján

Explicó que, basándose en indagatorias, existen dos modalidades por las que se comete este delito:

Grupos delictivos buscan apropiarse de inmuebles

Despojo de viviendas surge de conflictos familiares por diferencias

Modus operandi de despojos de viviendas en CDMX

Una red dedicada al despojo de viviendas en CDMX, específicamente en la alcaldía Benito Juárez, operó sobre un inmueble desocupado en la colonia Piedad Narvarte, mismo que mantenía bajo vigilancia al igual que sus propietarios o personas encargadas de la propiedad.

Al notar poca actividad registrada, accionó. La hipótesis de las autoridades es que los crimimales esperaban el momento adecuado para ingresar a los predios (desocupados o en proceso de remodelación) y adueñarse de ellos.

Las nuevas sanciones por despojo en el Estado de México: (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Tras la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía de Investigación Territorial, se logró la detención de 13 miembros de la red delictiva.

Los detenidos fueron identificados como Hugo Manuel “N”, José Francisco “N”, Iván “N”, Ismael “N”, José Luis “N”, Jaime “N”, Ramón “N”, Rodrigo “N”, Gabriel “N”Isidro “N”, , Pedro “N”, , Mauro “N”, y Luis Alberto “N”.

Sólo dos de ellos continúan en prisión.