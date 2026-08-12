Elementos de la policía de la CDMX lograron la detención de 3 sujetos de quienes se informa, son acusados de participar en un caso de presunto despojo en la alcaldía Tláhuac.

“(policías de la CDMX) detuvieron a tres sujetos posiblemente relacionados con el despojo de un inmueble a su legítimo ocupante, en calles de la alcaldía Tláhuac” Policía de la CDMX

Así lo informó el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) por medio de un comunicado en el que resaltó que los 3 hombres estarían relacionados con el despojo de un inmueble.

Cabe destacar que en una acción paralela, la policía de la CDMX detuvo a otras 2 personas en la alcaldía Álvaro Obregón a las que se les señala por el mismo delito.

Detienen a tres por presunto despojo de inmueble en la alcaldía Tláhuac

Tres presuntos implicados en el delito de despojo fueron detenidos por elementos de la policía de la CDMX luego de que fueron acusados de invadir un predio particular en la alcaldía Tláhuac.

La intervención de los uniformados se derivó de una alerta emitida por los monitores del C2 Oriente, quienes detectaron la incursión ilegal en la colonia Barrio Santiago Sur.

Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con el legítimo propietario, quien denunció que los invasores ingresaron a su terreno para realizar excavaciones sin autorización.

Los individuos, de 54, 47 y 40 de edad, fueron asegurados de inmediato en atención a los protocolos de actuación vigentes contra los casos de despojo.

Detenidos por presunto despojo en Tláhuac (Especial)

Tras darles lectura a sus derechos, los tres hombres fueron trasladados inmediatamente ante la autoridad competente para deslindar responsabilidades legales por los actos cometidos.

El agente del Ministerio Público correspondiente tomó conocimiento de las acciones y dio inicio a la carpeta de investigación para determinar la situación jurídica final de los tres imputados.

Policía de la CDMX detuvo a otros dos implicados en despojo en Álvaro Obregón

En un segundo caso, elementos de la policía de la CDMX detuvieron a otros dos hombres acusados de despojo en un inmueble habitado por un ciudadano extranjero en la alcaldía Álvaro Obregón.

Sobre los hechos, se dio a conocer que ocurrió la colonia Lomas de Platero, donde vecinos de la víctima denunciaron la incursión ilegal dentro del inmueble particular.

Detenidos por despojo en la Álvaro Obregón (Especial)

Al llegar las autoridades al lugar, los sospechosos intentaron huir y deshacerse de una mochila en la que guardaban arma de fuego corta, cartuchos útiles, droga y una báscula.

Tras ser asegurados, los detenidos y los objetos incautados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público que se encargará de iniciar la investigación y definir su situación jurídica.