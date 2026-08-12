Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), aseguró que el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) se encuentra reforzando la investigación contra funcionarios por el delito de despojo.

En entrevista con Juan Becerra para Radio Fórmula, Pablo Vázquez aseguró que las autoridades se encuentran realizando una estrategia para identificar casos de despojo en la CDMX, así como aquellos casos que involucrarían a funcionarios públicos.

Pablo Vázquez confirma estrategia para combatir funcionarios que estarían involucrados en despojo en CDMX

En entrevista, Pablo Vázquez reconoció que el despojo en la CDMX se ha convertido en un delito prioritario para las autoridades, debido al aumento en las denuncias presentadas en los últimos años.

Ante esta situación, afirmó que el gobierno de la CDMX aplica una estrategia agresiva para combatir los casos de despojo, lo que ha llevado a la detención de más de 60 personas involucradas en lo que va de la presente administración capitalina.

Despojo (Graciela López Herrera / CUARTOSCURO)

Pablo Vázquez aseguró que la estrategia se seguridad busca la detención y procesamiento judicial de aquellos funcionarios públicos que estarían relacionados con grupos criminales dedicados a la comisión de este delito.

Indicó que algunos de los casos se habrían derivado de casos civiles, por lo que la intención es brindar justicia a las víctimas, muchas veces sin la necesidad de un juicio para la recuperación de sus inmuebles.

Pablo Vázquez reiteró que la intención es acabar con los grupos criminales dedicados a este delito, llegando al fondo de las investigaciones que permitan conocer la presunta participación de servidores públicos.