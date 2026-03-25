Tras haber sido reportada como desaparecida en la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México (CDMX), Naomy Geraldine Rojas Cervantes de 15 años de edad, fue encontrada.

La adolescente fue sustraída de la secundaria 108 en Tláhuac por un hombre que se hizo pasar como su hermanastro.

Hallan a Naomy Geraldine Rojas Cervantes, tras desaparecer en la CDMX

El 23 de marzo de 2026 se reportó la desaparición de Naomy Geraldine Rojas Cervantes en Tláhuac, CDMX, sin embargo, la adolescente ya fue encontrada con vida.

Información extraoficial brindada por la reportera Itzel Cruz Alanís, confirmó que la adolescente de 15 años de edad, fue localizada y ya se integra con su familia hoy 25 de marzo de 2026, sin dar mayores detalles.

Circunstancias de la desaparición de Naomy Geraldine Rojas Cervantes en CDMX

La adolescente fue reportada como desaparecida en Tláhuac, luego de que su madre, Leticia Cervantes, acudió a la secundaria 108 a recogerla y se percató de que no salía.

Tras cuestionar a directivos del plantel educativo, estos le argumentaron que Naomy Geraldine Rojas Cervantes fue retirada de clases por un hombre que dijo ser su hermanastro.

Ante ello, la madre de la menor rechazó la versión asegurando que no tenía hermanastros y levantando la denuncia correspondiente.

Buscan a Naomy Geraldine, estudiante desaparecida en Tláhuac tras ser sacada del plantel (Redes sociales)

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la desactivación de la ficha de búsqueda de Naomy Geraldine Rojas Cervantes.