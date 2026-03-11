Buscan a Arturo Hernández Muñoz tras desaparecer en el Metro Tláhuac

Familiares de Luis Arturo Hernández Muñoz, adolescente de 16 años, se manifestaron en avenida Tláhuac, al sur de la Ciudad de México (CDMX), para exigir avances en la investigación por su desaparición ocurrida el pasado 5 de marzo de 2026.

De acuerdo con sus familiares, el joven fue visto por última vez cuando ingresó a la estación Tláhuac de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Desde ese momento se perdió todo contacto con él.

Ante la falta de información sobre su paradero, los familiares solicitaron la intervención de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para acelerar las investigaciones y acceder a los videos de vigilancia del Metro.

Denuncian que cámaras del Metro no funcionaban tras desaparición de Arturo Hernández Muñoz

Familiares de Arturo Hernández Muñoz denunciaron al medio N+ que solicitaron las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la estación Tláhuac; sin embargo, el personal del Metro les informó que los equipos no estaban funcionando.

Según su testimonio, tampoco hay cámaras instaladas dentro de los andenes ni en la zona de torniquetes, lo que complica el seguimiento de los movimientos del adolescente antes de su desaparición.

Hasta el momento, el STC Metro de la Ciudad de México no se ha pronunciado públicamente sobre estos señalamientos ni sobre el caso del joven desaparecido.

Difunden ficha de búsqueda de Arturo Hernández Muñoz

Tras la denuncia presentada por sus familiares, autoridades capitalinas difundieron la ficha de búsqueda de Luis Arturo Hernández Muñoz, con las siguientes características:

Edad: 16 años

Sexo: Masculino

Estatura: 1.72 metros

Señas particulares: Lunar en la mejilla izquierda

Vestimenta: Sudadera rosa, pants negro con franjas blancas y tenis blancos

De acuerdo con la ficha, el último lugar donde fue visto fue en la colonia Olivar Santa María, en la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, el pasado 5 de marzo de 2026.

Sus familiares mantienen la exigencia a las autoridades para localizar al adolescente y esclarecer lo ocurrido dentro del Metro Tláhuac.