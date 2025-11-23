Jazlyn Azuleth, la nieta de Alicia Matías Teodoro, regresó a la Ciudad de México (CDMX) a su domicilio luego de ser atendida en Texas por la explosión de la pipa en Iztapalapa.

La CDMX también compartió que la jefa de gobierno de la capital reconoció la labor de Alicia Matías Teodoro entregandole la medalla póstuma “Yaotl” a su familia.

Jazlyn Azuleth, nieta de Alicia Matías Teodoro, víctima de la explosión en Iztapalapa regresa a su casa

Desde el gobierno de la Ciudad de México se dio a conocer que el seguimiento a las víctimas de la pipa Silza sigue, informando que Jazlyn Azuleth volvió a casa.

La tragedia de la explosión de la pipa de gas en los límites de la CDMX con el Estado de México sucedió hace dos meses siendo Jazlyn Azuleth una de las víctimas sobrevivientes al hecho.

La sobrevivencia de Jazlyn Azuleth se da por las imágenes que se viralizaron de su abuela, Alicia Matías Teodoro, quien protegió a su nieta con su propio cuerpo de las llamas.

Ante ello, el gobierno de la CDMX informó que Jazlyn Azuleth volvió a su domicilio en la capital luego de ser atendida en el Hospital Shriners de Galveston en Texas, Estados Unidos.

La nieta de Alicia Matías Teodoro tuvo una evolución adecuada por lo que ahora está en su domicilio acompañada de toda su familia.

El gobierno de la Ciudad de México informó que se le está brindando “apoyo psicológico” a las víctimas y las familias del hecho ocurrido en Iztapalapa.

CDMX informa sobre Jazlyn Azuleth, víctima de la explosión de pipa en Iztapalapa. (@SSaludCdMx)

Gobierno de México entrega medalla póstuma a familia de Alicia Matías Teodoro por “acto de heroísmo”

Jazlyn Azuleth, la nieta de Alicia Matías Teodoro, volvió a su casa luego de ser tratada en Texas, Estados Unidos. Ahora su abuela recibió una medalla póstuma por su hecho heroíco.

Pese a que Alicia Matías Teodoro no sobrevivió a las explosión en Iztapalapa, el gobierno de la CDMX le reconoció con la medalla “Yaotl” por su heroísmo.

La abuela de Jazlyn Azuleth, Alicia Matías Teodoro, recibirá medalla por su heroísmo. (X/ClaraBrugadaM)

En una ceremonia realizada el 15 de noviembre, la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, informó sobre la entrega de estas medallas trascendiendo que Alicia Matías Teodoro recibirá su reconocimiento póstumo a su valor protegiendo a su nieta Jazlyn Azuleth.