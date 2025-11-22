La Fundación Michou y Mau dio a conocer que la bebé Jazlyn ya regresó a México más de dos meses después de que se registró la explosión de pipa de gas en Iztapalapa.

A través de un comunicado, la fundación refirió que fue desde ayer viernes 21 de noviembre cuando la bebé Jazlyn y su mamá retornaron al país provenientes de Galveston, Texas.

Jazlyn y su mamá llegaron a México hoy y fueron trasladadas a su domicilio en ambulancia Fundación Michou y Mau

Bebé Jazlyn regresa a México y ya está en su casa

A poco más dos meses de ocurrida la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa que dejó un saldo de 42 muertos, una de las lesionadas, la bebé Jazlyn, regresó a México.

Al respecto, la Fundación Michou y Mau señaló que la menor de edad y su madre, llegaron al país y fueron llevadas a su domicilio con apoyo de una ambulancia del Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

Bebé Jazlyn regresa a México, informa la Fundación Michou y Mau (@michouymau/X)

Ante ello, la fundación extendió un agradecimiento al hospital Shriners en Galveston, Texas, donde la bebé Jazlyn recibió atención médica especializada durante dos meses y cinco días.

Asimismo, resaltó que la mamá de la menor de edad se sumó a los agradecimientos por la “paciencia y el interés que los medios de comunicación han mostrado ante el estado de salud de su hija”.

Al reconocer la “consideración y prudencia” de los medios, Michou y Mau resaltó que desde este momento, puede informar sobre los tratamientos que se le darán a la bebé Jazlyn para atender sus secuelas.

Hospital Shriners en Galveston, Texas (Eduardo Morales / Cuartoscuro / Secretarías de Estado)

Bebé Jazlyn: Cronología de su caso tras la explosión de pipa de gas en Iztapalapa

El caso de la bebé Jazlyn fue uno de los más emblemáticos tras la explosión de pipa de gas en Iztapalapa, debido a que la menor de edad sobrevivió gracias a la protección de su abuela Alicia Matías, así como por estos detalles: