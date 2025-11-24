“Nada más dice que es su mamá y la quiere”: la pequeña Jazlyn sigue buscando a su abuelita Alicia Matías, quien murió como heroína de la explosión en Iztapalapa tras salvar a su nieta.

Tras dos meses de la explosión en el Puente de la Concordia y ser tratada en Estados Unidos, Jazlyn regresó este fin de semana a la Ciudad de México (CDMX), aunque todavía estará en observación.

Jazlyn sigue buscando a su abuelita Alicia Matías, quien murió tras explosión en Iztapalapa

Fue la mamá de Jazlyn e hija de Alicia Matías quien conversó con medios sobre el regreso de la menor a casi tres meses de la explosión en Iztapalapa y confirmó que a quien siempre busca es a la abuelita heroína.

Explicó que si bien Jazlyn sigue en proceso de empezar a hablar, siempre pregunta por su abuelita Alicia Matías, entre sus expresiones, en las que destaca que la quiere y que también es su mamá.

Añadió que el regreso a la CDMX si bien fue lindo por volver a ver a sus tías y primas, también ha sido impactante para Jazlyn, ya que pasó dos meses en el hospital, donde sólo estuvo con médicos.

La mamá de Jazlyn también confirmó que ha sido difícil enfrentar el duelo de la señora Alicia Matías no sólo de su parte, también de sus hermanas, por lo que junto a la menor, recibirán apoyo psicológico.