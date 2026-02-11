Tras una audiencia inicial este miércoles 11 de febrero, Gaby Gómez, la enfermera que atropelló y arrastró a un motociclista en Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), recibió prisión preventiva.

El martes 10 de febrero, Gaby Gómez fue detenida en Oaxaca después de que atropelló a Roberto Hernández la madrugada del 3 de enero en las calles de Iztapalapa, para posteriormente huir.

Gaby Gómez Córdoba: dictan prisión preventiva por atropellar a motociclista en Iztapalapa

El juez de control de CDMX dictó prisión preventiva justificada en contra de Gaby Gómez Córdoba por el delito de homicidio calificado, tras atropellar y arrastrar a un motociclista en Iztapalapa.

La próxima audiencia de Gaby Gómez será el lunes 16 de febrero, en punto de las 9:30 horas, para determinar si será vinculada a proceso, ya que sus abogados pidieron la duplicidad del término.

FGJ de la CDMX confirma detención de Gaby Gómez tras arrollar a motociclista. (fgjcdmx)

Sin embargo, la situación jurídica de Gaby Gómez se ha agravado por haber huido durante poco más de un mes, ya que se habría puesto nerviosa, acorde con lo que trascendió a medios.

Durante la audiencia, la Fiscalía General de Justicia de CDMX presentó los videos del momento en el que Gaby Gómez atropelló a Roberto Hernández, así como el haberlo arrastrado por kilómetros.

La audiencia inicial de Gaby Gómez tuvo lugar en los juzgados de la alcaldía Cuauhtémoc, trasladada desde Santa Martha Acatitla, lugar al que arribó la tarde del martes 10 de febrero desde Oaxaca.

Familiares de motociclista exigen justicia tras primera audiencia contra Gaby Gómez

Los familiares de Roberto Hernández, quien murió tras ser atropellado en Iztapalapa, también estuvieron presentes en la audiencia inicial contra Gaby Gómez, en la cual exigieron justicia.

El hermano del motociclista atropellado señaló ante medios que esperan justicia por Roberto Hernández y que Gaby Gómez enfrente las consecuencias de haberles quitado a alguien valioso.

La pareja de Roberto Hernández pidió a su vez que Gaby Gómez sea castigada, ya que vive con la impotencia del asesinato del motociclista, aunque negó haberla visto, debido a que no entró a la audiencia.