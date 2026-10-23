El caso de Octavio Jorge Cortés Jiménez, acusado de golpear a una recepcionista del hotel Park Life Paradox en Santa Fe en CDMX, tendrá una nueva disputa legal luego de que un juez determinara que enfrentará un proceso por lesiones calificadas y no por feminicidio en grado de tentativa.

“Eso es lo que él encuadra en virtud de que él no tenía a su dicho, y esto es lo que realmente preocupa, él refiere que no existió esta brutalidad necesaria para considerar que la intensión del agresor era privar de la vida a mi representada. Eso es lo que realmente impacta en la resolución, desde luego no estamos conformes, vamos a apelar este auto de vinculación a proceso, pero en un México en donde la lucha contra la violencia de la mujer ya no debe ser estereotipada, el juez de control aduce firmemente que no advierte esa brutalidad; no obstante que nosotros fuimos precisos en señalar esta progresividad en las lesiones.” Edgar Adaya, abogado de la víctima

De acuerdo con lo revelado en el programa de Ciro Gómez Leyva, el juez de control Héctor Fernández Rojas consideró que las pruebas presentadas no eran suficientes para acreditar que el imputado tenía la intención de privar de la vida a la recepcionista, cambiando la imputación a lesiones.

Abogado de la víctima de Octavio Cortés buscará revertir la reclasificación de lesiones agravadas

Con esta resolución, el juez determinó que los elementos disponibles permitían procesar a Octavio Cortés por lesiones dolosas agravadas, en lugar de mantener la imputación inicial por tentativa de feminicidio.

Sin embargo, Edgar Adaya, abogado de la víctima, manifestó su desacuerdo con la decisión judicial, y durante el procedimiento, la asesoría jurídica expuso antecedentes de violencia contra la trabajadora en su entorno laboral, argumentos que consideraba relevantes para sostener la acusación original.

“Desafortunadamente la reclasificación que hace el juez a los hechos imputados por la Fiscalía, a su consideración, no cuadran en el feminicidio en grado de tentativa. A su juicio son lesiones dolosas calificadas agravadas, la agravante viene de la razón de género y la calificativa viene de haberse cometido con ventaja por encontrarse este sujeto de pie y mi representada sometida.” Edgar Adaya, abogado de la víctima

La reclasificación no significa que Octavio Jorge Cortés Jiménez haya quedado en libertad, pues de momento, el juez mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso penal.

No obstante, los abogados del imputado buscarían una audiencia para solicitar el cambio de medida cautelar y que pueda continuar el procedimiento en libertad.

¿Qué pasó en el hotel Park Life de Santa Fe?

La agresión ocurrió el 29 de junio de 2026, cuando Octavio Cortés golpeó a una recepcionista en el lobby del hotel Park Life Paradox, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, CDMX.

El caso cobró notoriedad después de que se difundieran las imágenes de la agresión de Cortés a la recepcionista; posteriormente huyó a Estados Unidos de manera ilegal y fue capturado por la policía de inmigración estadounidense.

El imputado fue entregado a las autoridades mexicanas el 16 de octubre, en la frontera de Tijuana, Baja California, tras permanecer bajo custodia en Estados Unidos.

La controversia ahora se centra en la clasificación jurídica de los hechos y en los recursos que se presenten para impugnar la resolución judicial.