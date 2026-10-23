El juez de control Héctor Fernández Rojas reclasificó el delito imputado a Octavio Jorge Cortés Jiménez, señalado por golpear a una recepcionista del hotel Park Life Paradox en Santa Fe, CDMX, de tentativa de feminicidio a lesiones.

De acuerdo con lo revelado en el programa de Ciro Gómez Leyva, el juez consideró que las pruebas disponibles no eran suficientes para establecer que el acusado tenía la intención de privar de la vida a la recepcionista, por lo que descartó la imputación por feminicidio en grado de tentativa a lesiones.

La decisión se tomó luego de valorar los elementos presentados durante el proceso judicial en donde no encontró elementos en las que considere que Octavio Jorge Cortes habría tenido la intención de matar a la recepcionista.

Octavio Jorge Cortés Jiménez seguirá en prisión preventiva tras reclasificación del delito de feminicidio a lesiones

Tal y como se reveló, Octavio Jorge Cortés Jiménez fue vinculado a proceso por lesiones dolosas agravadas y no por tentativa de feminicidio, al considerar que existían elementos para sostener que golpeó a la víctima, aunque no se acreditó la intención de matarla.

Pese al cambio en la clasificación jurídica de tentativa de feminicidio a lesiones agravadas, Octavio Jorge Cortés Jiménez permanecerá en prisión preventiva justificada, medida cautelar que ya se había impuesto en una audiencia anterior.

Sin embargo, la defensa de Octavio Jorge Cortés Jiménez buscará que se celebre una audiencia para solicitar un cambio en la medida cautelar, con el objetivo de que pueda continuar su proceso penal en libertad.

Octavio Cortés llega a CDMX tras ser deportado; lo acusan de tentativa de feminicidio (@FiscaliaCDMX)

La agresión a la recepcionista por parte de Octavio Jorge Cortés Jiménez, ocurrió el 29 de junio de 2026 en el lobby del hotel Park Life Paradox, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, en donde el caso cobró notoriedad después de que se difundieran imágenes del ataque contra la trabajadora.

Octavio Jorge Cortés Jiménez fue entregado a las autoridades mexicanas el 16 de octubre, en la frontera de Tijuana, Baja California, tras permanecer bajo custodia de autoridades estadounidenses tras ser detenido por intentar ingresar ilegalmente a Estados Unidos .

La reclasificación de tentativa de feminicidio a lesiones no significa que el proceso penal haya concluido ni que el acusado haya quedado en libertad, sino que la investigación continuará bajo la nueva imputación.