Querétaro vs Cruz Azul juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. Domingo 25 de octubre a las 19 horas por FOX One.
- Partido: Querétaro vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 14 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio La Corregidora
- Transmisión: FOX One
Querétaro vs Cruz Azul es uno de los cuatro partidos programados este domingo 25 octubre, en la Jornada 14 del Apertura 2026.
Querétaro vs Cruz Azul: Día y hora para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX
El domingo 25 de octubre de 2026 continúa la Jornada 14 de la Liga MX, día en que se miden Querétaro vs Cruz Azul.
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Será a las 19 horas, tiempo del centro de México, cuando se dispute el partido entre Gallos Blancos y Cementeros.
Querétaro vs Cruz Azul: Canal para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX
El partido Querétaro vs Cruz Azul podrá verse a través de la señal de FOX One.
- Partido: Querétaro vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 14 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio La Corregidora
- Transmisión: FOX One