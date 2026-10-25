Querétaro vs Cruz Azul juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. Domingo 25 de octubre a las 19 horas por FOX One.

Partido: Querétaro vs Cruz Azul

Fase: Jornada 14 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio La Corregidora

Transmisión: FOX One

Querétaro vs Cruz Azul es uno de los cuatro partidos programados este domingo 25 octubre, en la Jornada 14 del Apertura 2026.

Querétaro llega tras caer en San Luis en la Jornada 13. (Fernando Monreal / MEXSPORT)

Querétaro vs Cruz Azul: Día y hora para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX

El domingo 25 de octubre de 2026 continúa la Jornada 14 de la Liga MX, día en que se miden Querétaro vs Cruz Azul.

Será a las 19 horas, tiempo del centro de México, cuando se dispute el partido entre Gallos Blancos y Cementeros.

Cruz Azul consiguió la victoria ante Pachuca en la Jornada 13. (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Querétaro vs Cruz Azul: Canal para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX

El partido Querétaro vs Cruz Azul podrá verse a través de la señal de FOX One.