La Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) informó que María del Pilar Sánchez fue vinculada a proceso por su presunta participación en el delito de homicidio culposo contra el fotoperiodista Miguel Ángel Rojas.

A más de año y medio de los hechos ocurridos en el Axe Ceremonia, se formuló la vinculación de María del Pilar Sánchez, quien enfrentará su proceso en libertad, pues no se dictó prisión preventiva como medida cautelar.

María del Pilar Sánchez enfrentará en libertad proceso por tragedia del Axe Ceremonia

Durante una audiencia iniciada el 14 de octubre de 2026, un juez determinó vincular a proceso a María del Pilar Sánchez tras escuchar los argumentos presentados por la defensa de la familia de Miguel Ángel Rojas.

Caso Axe Ceremonia: María del Pilar Sánchez enfrentará proceso en libertad (Captura de pantalla)

María del Pilar Sánchez es una de las 8 personas físicas imputadas por los hechos ocurridos durante el festival Axe Ceremonia 2025, en el que una grúa decorativa cayó sobre dos fotoperiodistas, arrebatándoles la vida.

De acuerdo con la información, María del Pilar Sánchez era la responsable de garantizar que el festival cumpliera con todo lo estipulado en su programa de Protección Civil.

Entre las medidas impuestas en su contra se encuentran la presentación periódica cada dos meses y la prohibición de acercarse a las víctimas indirectas; sin embargo, llevará su proceso en libertad.

La audiencia inicial continuará el próximo domingo 18 de octubre

El juez fijó un plazo de tres meses para concluir la investigación complementaria contra María del Pilar Sánchez. Dictó que la audiencia continúe el próximo domingo 18 de octubre.

En esta, se buscará la vinculación a proceso de las siete personas y tres empresas que fueron imputados, a los que se les prohibió acercarse o comunicarse con las víctimas.

Cabe mencionar que las investigaciones de la Fiscalía de CDMX determinaron que las grúas utilizadas en el Axe Ceremonia no estaban contempladas en el Programa Protección Civil y se colocaron después de las inspecciones.