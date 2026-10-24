La noche del viernes 23 de octubre de 2026, cerca de las 21:15 horas, se registró un gran incendio en el Nido del Águila, el inmueble que es conocido por haber sido la residencia de Adolfo Hitler en Baviera, Alemania.

Las autoridades informaron que las llamas consumieron por completo la edificación, por lo que se movilizaron 200 efectivos de rescate y bomberos para atender la conflagración.

A pesar de no registrar personas heridas, las autoridades alemanas detuvieron a un sospechoso mientras la fiscalía investiga el origen del fuego y proyecta la reconstrucción del Nido del Águila.

Incendio consumió el Nido del Águila, residencia de Hitler

Considerado un símbolo histórico por haber funcionado como la residencia de Adolf Hitler, el inmueble conocido como Nido del Águila se convirtió en el escenario de una emergencia.

Lo anterior debido a que servicios de emergencia de Alemania, se movilizaron para atender un incendio que se reporta, consumió por completo el inmueble la noche de 23 de octubre.

Un contingente de 200 bomberos y rescatistas procedentes de 6 localidades, se movilizó de inmediato hacia la zona montañosa de Obersalzberg para contener el fuego.

Incendio en Nido del Águila de Hitler (AP )

Las complejas condiciones geográficas de los Alpes bávaros impidieron el paso de los vehículos pesados, por lo cual el personal de auxilio se vio obligado a avanzar con lentitud por las complicaciones.

Para combatir las intensas llamas en la estructura, las corporaciones emplearon equipos de respiración autónoma que permitió avanzar en las acciones ante la densa concentración de humo en la zona.

Tras concluir la revisión exhaustiva en todo el complejo alpino, los servicios de emergencia confirmaron oficialmente la total ausencia de personas heridas o fallecidas.

Hay un detenido por incendio en el Nido del Águila de Hitler

Como parte de las acciones que se desplegaron por el incendio del Nido del Águila de Hitler, autoridades policiales detuvieron a un sospechoso que estaría presuntamente relacionado con el siniestro.

El individuo permanece bajo custodia de la fiscalía local mientras los agentes ministeriales recaban pruebas periciales para esclarecer las causas exactas de la conflagración.

En tanto, peritos especializados en incendios estructurales realizan análisis forenses detallados sobre los escombros para determinar si el fuego fue provocado de manera intencional.

En paralelo a la investigación judicial, el gobierno estatal informó que se evalúan los dictámenes técnicos para definir los futuros proyectos de restauración en el monumento histórico.