Octavio Cortés llegó a la Ciudad de México (CDMX) luego de ser deportado por autoridades migratorias estadounidenses en San Diego, California. Es investigado en México por tentativa de feminicidio.

De acuerdo con la información, Octavio Cortés fue entregado a las autoridades mexicanas el viernes 16 de octubre en la garita fronteriza de Tijuana, donde se ejecutó la orden de aprehensión en su contra.

Octavio Cortés llega a CDMX para ingresar al Reclusorio Oriente por tentativa de feminicidio

La Fiscalía de CDMX informó sobre la deportación y detención de Octavio Cortés, presunto responsable del ataque a una recepcionista en el hotel Park Life Paradox, ubicado en Santa Fe, Cuajimalpa.

Octavio Cortés llega a CDMX tras ser deportado; lo acusan de tentativa de feminicidio (Captura de pantalla)

Tras la agresión, se dictó una orden de aprehensión en su contra por tentativa de feminicidio y, ante la posibilidad de que Octavio Cortés saliera del país, se estableció comunicación con Estados Unidos.

Estas acciones de la Fiscalía de CDMX habrían permitido identificar al imputado en San Diego, California, donde fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses y, posteriormente, entregado a la Policía de Investigación (PDI).

Tras cumplimentarse la orden de aprehensión en Tijuana, Octavio Cortés fue trasladado a CDMX para ingresar al Reclusorio Oriente y ser presentado ante la autoridad judicial correspondiente.

Cabe mencionar que los hechos sucedieron el pasado 29 de junio de 2026 en el hotel Park Life Paradox, cuando Octavio Cortés agredió física y verbalmente a una recepcionista tras molestarse por la entrega de un paquete.