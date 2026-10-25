El Gabinete de Seguridad de México informó sobre un operativo táctico en el estado de Sonora, el cual fue ejecutado por fuerzas navales y estatales.

Durante la intervención en el área de San Antonio, los agentes repelieron un ataque armado, resultando en el deceso de un presunto cabecilla criminal conocido como Francisco “N”, alias “El Meny Carranza”.

Asimismo, las autoridades lograron la aprehensión de cuatro sospechosos vinculados a la organización delictiva. En el lugar de los hechos también se confiscaron múltiples armamentos, municiones, unidades vehiculares y sustancias ilícitas.

Abaten a "El Meny Carranza" en operativo en Sonora; era objetivo prioritario (Gabinete de Seguridad)

Un operativo de seguridad en Sonora resultó en el abatimiento del objetivo prioritario Francisco “N”, alias “El Meny Carranza”

Este sábado 24 de octubre, el Gabinete de Seguridad de México dio a conocer que Francisco “N”, alias “El Meny Carranza”, fue abatido en un operativo en Sonora.

Francisco Manuel Romero Carranza, alias “El Meny Carranza” o “El Meny”, era considerado un objetivo prioritario, generador de violencia en la región y uno de los tres internos evadidos del Cereso II de Hermosillo.

El abatimiento ocurrió durante una acción coordinada por la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), tras trabajos de inteligencia naval en las inmediaciones del poblado de San Antonio, Sonora.

Los elementos operativos fueron agredidos con disparos de arma de fuego y repelieron el ataque conforme a los protocolos de actuación, lo que resultó en la muerte de “El Meny Carranza”.

En la misma intervención se detuvo a cuatro integrantes de la célula delictiva y se incautaron siete armas de fuego, 45 cargadores, diversos cartuchos, cuatro vehículos, tres chalecos balísticos y una bolsa con marihuana.

¿Por qué “El Meny Carranza” era objetivo prioritario de las autoridades?

De acuerdo con las fichas de búsqueda difundidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, Francisco Manuel Romero Carranza, alias “El Meny”, estaba recluido enfrentando acusaciones por los siguientes delitos de alto impacto:

Asociación delictuosa

Corrupción de menores

Homicidio calificado (con ventaja) en grado de tentativa en perjuicio de cinco personas

Privación ilegal de la libertad

Secuestro agravado

Delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo (variante de posesión de marihuana)

“El Meny Carranza” se fugó del Centro de Reinserción Social (Cereso) Número 2 de Hermosillo, ubicado sobre la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, durante la madrugada del sábado 11 de julio.

Se escapó junto a otros dos reos de alta peligrosidad: Omar Milán Tena (alias “El Mike”) y Paul Alexis Téllez Olguín (alias “El Güero”).

La ausencia de los internos fue confirmada entre las 05:00 y las 05:30 horas durante el pase de lista. Tras advertirse la evasión, las autoridades penitenciarias realizaron detonaciones disuasivas y activaron inmediatamente los protocolos de emergencia dentro y fuera del recinto penal.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ofreció una recompensa de hasta un millón de pesos por información veraz que condujera a su localización.