Octavio Jorge Cortés, acusado de agredir a una recepcionista en Santa Fe, fue detenido por tentativa de feminicidio tras ser deportado de Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) en un boletín, donde se indica que este 16 de octubre el sujeto fue entregado a agentes de la PDI en Tijuana, Baja California.

También se informó que Octavio Jorge Cortés será trasladado a la capital para su ingreso al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente por los hechos ocurridos el 29 de junio de 2026.

Agresión a la recepcionista en Santa Fe cometida por Octavio Cortés Jiménez (Especial )

Octavio Jorge Cortés fue ubicado en California tras agresión de recepcionista

La Fiscalía CDMX ejecutó una orden de aprehensión contra Octavio Jorge Cortés por su probable participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa contra una recepcionista; los hechos ocurrieron en un hotel ubicado en Santa Fe.

De acuerdo con autoridades, las indagatorias permitieron establecer la probable participación del imputado en la agresión física y verbal contra la víctima.

Con los datos de prueba reunidos, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control una orden de aprehensión. Fiscalía CDMX

Con respecto a su detención, la Fiscalía CDMX señaló que gracias al trabajo coordinado el imputado pudo ser localizado en San Diego, California, donde había sido detenido por autoridades migratorias estadounidenses.

Momento de la detención de Octavio Jorge Jiménez Cortés en Estados Unidos (Especial )

Octavio Jorge Cortés ingresó al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente

Este viernes 16 de octubre, Octavio Jorge Cortés fue deportado y entregado a autoridades mexicanas en la garita fronteriza de Tijuana, Baja California, donde agentes PDI ejecutaron la orden de aprehensión.

El imputado será trasladado a la CDMX para su ingreso al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y su presentación ante la autoridad judicial correspondiente.