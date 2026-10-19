Octavio Jorge Cortés Jiménez ya se encuentra en el Reclusorio Oriente de la CDMX, luego de ser detenido en Estados Unidos y deportado a México durante el fin de semana.

El hombre es señalado por golpear a una recepcionista del hotel Park Life Paradox, ubicado en Santa Fe, el pasado 29 de junio.

“Espero que cuando me vea, se arrepienta de lo que hizo, que vea que no le tengo miedo, que vea que sus errores se van a pagar y que confiamos en que se va a hacer justicia.” Recepcionista víctima de Octavio Jorge Cortés Jiménez

De acuerdo con información difundida por el periodista Ciro Gómez Leyva , Octavio Cortés Jiménez permaneció inicialmente en instalaciones de la Fiscalía capitalina, en la colonia Doctores, antes de su traslado al centro penitenciario.

Recepcionista del hotel Park Life Paradox buscará justicia por tentativa de feminicidio

La víctima buscará que Octavio Jorge Cortés sea procesado por el delito de feminicidio en grado de tentativa, según las declaraciones de su abogado, Edgar Adaya, pues la defensa sostiene que existen pruebas para promover esta clasificación del delito.

De acuerdo con el abogado, la pena de Octavio Jorge Cortés Jiménez podría alcanzar entre 30 y 40 años de prisión, aunque podría reducirse a 17 años si se acepta un procedimiento abreviado, sujeto a las condiciones legales aplicables.

La recepcionista víctima de Octavio Jorge Cortés Jiménez, ya volvió a ver a su presunto agresor y aunque reconoce que no se siente completamente segura, aseguró que no le tiene miedo y que espera que pague por los delitos que se le imputan.

“Creo que gracias al apoyo psicológico y psiquiátrico que he tenido en este tiempo y mi apoyo familiar es lo que me ha dado mucha fuerza, que me dicen que le eche ganas a la rehabilitación, que este es solo un mal paso.” Recepcionista víctima de Octavio Jorge Cortés Jiménez

¿Cómo ocurrió la agresión de Octavio Jorge Cortés Jiménez?

La agresión ocurrió cuando Cortés Jiménez reclamó a la empleada por un mensaje que esperaba recibir, y según los reportes, la insultó, le dio al menos dos golpes en el rostro, la derribó y la pateó en el suelo; también habría destruido dos teléfonos celulares contra el mostrador.

El caso de Octavio Jorge Cortés Jiménez cobró notoriedad después de que se difundiera un video de la agresión en julio. Ahora, el proceso judicial determinará la situación jurídica del acusado y los delitos que podrían atribuírsele.