La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició un paro nacional de 72 horas este miércoles 18 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir:

Abrogación de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007

Abrogación de la reforma educativa

Recuperar sus jubilaciones con su sueldo completo

Eliminación del régimen de excepción laboral

Desaparición de la UMA y cuentas individuales

Aumento salarial de 100%

Homologación de las prestaciones

Ante esto, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) hacen un llamado a la CNTE para mantener un diálogo respetuoso para resolver sus demandas.

Gobernación y SEP llaman al diálogo con la CNTE (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Piden Gobernación y SEP diálogo respetuoso y constructivo con la CNTE

A través de un comunicado, Gobernación y SEP hicieron un llamado a la CNTE para mantener “un diálogo permanente, respetuoso y constructivo” que les permita mejorar las condiciones laborales.

Las dependencias expresaron su disposición de trabajar en conjunto con la CNTE, ya que tienen objetivos en común:

Fortalecer el sistema educativo

Garantizar condiciones más justas para el personal docente

Mejorar los entornos escolares en beneficio de niñas, niños y adolescentes

Gobernación y SEP detallaron que se busca llegar a acuerdos que “contribuyan al bienestar del magisterio y al fortalecimiento de la educación pública”, por lo que se mantienen abiertos al diálogo.

Cabe mencionar que se prevé que el paro de la CNTE termine el próximo 20 de marzo, aunque el magisterio advirtió que, si no hay avances en sus demandas, protestarán en el Mundial 2026.