Tras los daños y el vandalismo contra comercios en la marcha del 2 de octubre, la Cámara Nacional del Comercio de Ciudad de México (Canaco) alzó la voz y condenó los destrozos que dañaron también la fecha.

“Es inaceptable que un evento que debe ser un espacio de memoria y reflexión se haya permitido que un grupo de cobardes (porque se tapan la cara), vándalos, para mí son delincuentes [..]”. Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de Canaco en CDMX

Como cada 2 de octubre, se llevó a cabo una marcha para recordar la represión cometida por el gobierno en 1968, que derivó con estudiantes arrestados, desaparecidos y asesinados, la matanza de Tlatelolco.

Sin embargo, la marcha que tuvo lugar el jueves 2 de octubre 2025 vio robos y destrozos a comercios del Centro Histórico de parte presuntamente del Bloque Negro, que dejaron pérdidas millonarias.

Canaco arremete contra vandalismo en la marcha del 2 de octubre

Fue en entrevista para MVS Radio que el presidente de Canaco, Vicente Gutiérrez habló sobre la marcha del 2 de octubre y condenó los actos vandálicos y violentos que dejaron daños a los comercios.

Acorde con lo dicho por Canaco, es inaceptable que este grupo de “cobardes y delincuentes” realizaran acciones de crimen organizado y sin escrúpulos durante la marcha del 2 de octubre.

Y es que no sólo fue el vandalismo de los comercios, también policías, civiles y periodistas resultaron lesionados por la violencia perpetrada que Canaco mencionó, pudo tener resultados irreparables.

Respecto a los daños materiales tras la marcha del 2 de octubre, Canaco apunta que ascienden a los 3.5 millones de pesos, sin embargo, no abarcaría la cifra de los saqueos que estiman en 15 millones.

A estas cantidades se sumarían los daños al patrimonio del Centro Histórico, como los perpetrados a la Catedral Metropolitana que podría ser un total de 4 millones de pesos.

Canaco llamó a encontrar a quienes orquestaron vandalismo en marcha 2 de octubre

Asimismo, el presidente de Canaco también instó a las autoridades a dar con quienes orquestaron los actos vandálicos de la marcha del 2 de octubre, ya que afirmó no fue una casualidad.

Al respecto, Vicente Gutiérrez explicó que esta “acción en pandilla” vista en la marcha del 2 de octubre tuvo dedicatoria, ya que antes sólo se veían 15 o 20 integrantes del Bloque Negro, no más de 300.

Por lo mismo, Canaco apunta que se debe buscar la “mano negra” y dar con los autores intelectuales de los daños vistos en la marcha del 2 de octubre, tras interrogar a todos los involucrados .

Ya que repitió, no es posible que estos “cobardes” agredieran a los pequeños comerciantes en una fecha de conmemoración, quienes se esfuerzan a diario por obtener un ingreso.