Brugada y Rojo de la Vega acuerdan acciones por perros envenenados en La Condesa

Clara Brugada y Alessandra Rojo de la Vega han sostenido una reunión estratégica para combatir los delitos contra los animales, luego de los casos de perros envenenados en La Condesa.

Este esfuerzo interinstitucional busca asegurar que los actos de crueldad animal no queden en la impunidad y proteger de manera prioritaria el bienestar de las familias capitalinas.

Nos reunimos de manera coordinada con la alcaldía Cuauhtémoc y dependencias de justicia y seguridad para dar seguimiento prioritario a la tranquilidad de las familias y garantizar que no haya impunidad ante los delitos contra los animales. Clara Brugada

De esta manera, Clara Brugada y Alessandra Rojo de la Vega reafirman su compromiso de mantener una estrecha coordinación entre la justicia y la protección animal dentro de la CDMX.

Clara Brugada y Alessandra Rojo de la Vega acuerdan acciones tras casos de perros envenenados

Clara Brugada y Alessandra Rojo de la Vega establecieron una estrategia de respuesta coordinada e interinstitucional entre el Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía, para atender los casos de envenenamiento de perros en la colonia Condesa y proteger el bienestar animal.

Nos reunimos de manera coordinada con la alcaldía Cuauhtémoc y dependencias de justicia y seguridad para dar seguimiento prioritario a la tranquilidad de las familias y garantizar que no haya impunidad ante los delitos contra los animales.



Seguimos con disminución de delitos en… pic.twitter.com/g2YgtZNDwq — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 30, 2026

Ambas autoridades sostuvieron reuniones con dependencias de seguridad y justicia, incluyendo:

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)

La Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX)

La PAOT

La Brigada de Vigilancia Animal

Con el compromiso de que los delitos contra los animales no queden impunes y se garantice la tranquilidad vecinal.

Se enfatizó que la agenda de seguridad en la capital debe abarcar la protección de los seres sintientes y el trabajo en conjunto sin distinción de niveles de gobierno.

La seguridad en la capital implica proteger cada rincón y a todos los seres vivos que habitan en ella. Clara Brugada

Clara Brugada y Alessandra Rojo de la Vega acordaron asumir la protección de los seres sintientes y la fauna como parte fundamental de la seguridad en la capital, llamando a la conciencia ciudadana para prevenir y sancionar el maltrato animal.

Esta Ciudad de México tiene que ser una ciudad animalista, una ciudad que ame, que proteja a los animales, a los seres sintientes y no permitir estos delitos en contra de los animales. Clara Brugada

Clara Brugada y Alessandra Rojo de la Vega acordaron varias acciones para la alcaldía Cuauhtémoc

Además de la respuesta inmediata ante el envenenamiento de perros, Clara Brugada y Alessandra Rojo de la Vega acordaron una estrategia integral de seguridad y coordinación institucional para la alcaldía Cuauhtémoc.

Acordaron realizar reuniones de evaluación periódicas para analizar la incidencia delictiva en los siete sectores de la alcaldía Cuauhtémoc, revisando la situación colonia por colonia y calle por calle.

Establecieron la definición de consignas y tareas específicas dirigidas a las corporaciones de seguridad en los puntos donde se detecte mayor actividad delictiva.

Acordaron mantener un esquema de trabajo conjunto que integra a la alcaldía con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX), la Secretaría de Gobierno, la Justicia Cívica y fuerzas federales para dar seguimiento a la tranquilidad familiar y evitar la impunidad.

Además de mantener el combate coordinado contra la delincuencia, dando seguimiento a la disminución de delitos como el robo de vehículo con violencia (con una baja registrada del 40%) y el robo a transeúnte en vía pública con violencia (con una reducción superior al 14%).