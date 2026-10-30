Alessandra Rojo de la Vega anunció la detención del presunto responsable del envenenamiento de perros en La Condesa.

La alcaldesa de la Cuauhtémoc compartió alrededor de las 6:40 horas del 30 de octubre de 2026, la detención del “presunto mata perros”, responsable del envenenamiento en Parque España.

“El presunto ‘mata perros’ cayó” Alessandra Rojo de la Vega

El presunto “mata perros” cayó. 🫡 pic.twitter.com/E7yEtcrlvD — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) October 30, 2026

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que, derivado de las denuncias, se realizó un seguimiento de cámaras hasta identificar a un hombre sospechoso de dejar cebos envenenados en las inmediaciones de La Condesa y Parque España.

Cabe destacar que las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) han confirmado hasta el momento la muerte de dos perros por envenenamiento en La Condesa.

Detienen a presunto responsable de envenenamiento de perros en Parque España

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega compartió que la mañana del 30 de octubre de 2026 se logró la detención del presunto responsable del envenenamiento de perros en Parque España en la colonia La Condesa.

Asimismo, señaló que esta detención se dio gracias a la información “clave” y el trabajo que realizaron desde la alcaldía Cuauhtémoc.

“Me están informando, en este momento, que detuvieron al presunto mata perros de la Condesa. La información que dimos y el trabajo de todas las autoridades fue clave. Esperemos información al respecto.” Alessandra Rojo de la Vega

Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv/X)

SSC detiene a hombre por envenenar a perros en La Condesa

De acuerdo con la SSC, la mañana del 30 de octubre se realizó la detención de un hombre sospechoso por el envenenamiento de perros en La Condesa.

Las autoridades señalaron que elementos de la SSC le marcaron el alto a un hombre que coincidía con las características del presunto responsable de dejar cebos envenenados para animales de compañía.

La detención se realizó en inmediaciones de la calle Atlixco y Juan Escutia, donde los oficiales realizaron una revisión preventiva.

Sin embargo, el sospechoso respondió con agresiones físicas y verbales a los oficiales, por los que fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público.

Asimismo, reportaron que, según los primeros reportes, “el sujeto habría dejado los cebos como respuesta a una agresión sufrida hacia un familiar por un perro en días pasados”.