Con 115 votos a favor y uno en contra en lo general, y 113 votos a favor y cero en contra en lo particular, el Senado de la República aprobó la nueva Ley General de Bienestar Animal.

El único voto en contra de este proyecto que beneficia millones de animales fue por parte del senador de Morena, Adán Augusto López.

Sin embargo, pese a este voto, el proyecto fue aprobado por mayoría, por lo que ahora será turnado a la Cámara de Diputados para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Ante ello, te decimos de qué trata y qué cambiará ahora para los animales gracias a la Ley General de Bienestar Animal.

Senado aprueba Ley General de Bienestar Animal (Especial)

¿Qué busca la Ley General de Bienestar Animal? Esto se sabe

Con la aprobación de la Ley General de Bienestar Animal, se erige por primera vez un marco jurídico nacional para procurar la protección de la fauna en México.

Puntualmente, esta reconoce a los animales como seres sintientes capaces de experimentar dolor, sufrimiento, estrés, placer y bienestar.

La iniciativa distribuye competencias claras entre el gobierno federal, estatal y municipal, promoviendo una cultura de trato digno, respeto biológico y tenencia responsable que busca erradicar la violencia hacia todos los animales.

Estructurada en seis títulos y 111 artículos, la Ley General de Bienestar Animal incorpora como eje central los cinco dominios del bienestar animal:

Nutrición adecuada

Ambiente propicio

Salud

Conducta natural

Estado mental

Prohíbe explícitamente el maltrato, la crueldad, la zoofilia, las mutilaciones físicas con fines estéticos y la venta de ejemplares enfermos o como premio publicitario, imponiendo severas normas a los establecimientos de cría y exhibición.

Ley General de Bienestar Animal: ¿de qué trata y qué cambiará para los animales? (Senado)

Para quienes tengan mascotas a su cuidado, la normativa fija la obligación de garantizarles agua, alimento suficiente, espacios limpios, resguardo de climas extremos y atención médica veterinaria regular.

Los asumirán tareas directas de rescate de animales abandonados, operación de albergues y ejecución de campañas permanentes de esterilización, vacunación y adopción.

Además, la Ley General de Bienestar Animal contempla impulsar contenidos de empatía animal en los planes de estudio de las escuelas.

Asimismo, aplicar criterios bioéticos en investigaciones científicas, obligar a métodos que minimicen el sufrimiento en rastros de consumo y permitir que los estados regulen el uso de fauna en espectáculos.

Ley General de Bienestar Animal prevé sanciones para infractores

Para sancionar incumplimientos a la Ley de Bienestar Animal, se contemplan:

Multas de hasta dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), aproximadamente 234 mil 620 pesos

Arrestos administrativos y el seguimiento de posibles causas penales con sentencias en prisión

Decomisos

Clausuras

Creación de un padrón nacional de infractores

El Senado advirtió que tras su aprobación, es necesario destinar un presupuesto adecuado para su implementación.