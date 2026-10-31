Movimiento Regeneración Nacional (Morena) acusó a Alessandra Rojo de la Vega de intentar politizar el caso de los perros envenenados en el Parque España, supuestamente con fines electorales para 2030.

Las labores de la SSC lograron detener al presunto responsable de envenenamiento a las mascotas; lamentablemente la Alcaldesa de Cuauhtémoc busca sacar raja política. Morena CDMX

En redes sociales, Morena CDMX expresó su apoyo al trabajo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), cuyos agentes detuvieron al presunto responsable de envenenar y provocar la muerte de cuatro mascotas.

No obstante, rechazó la actuación de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega que, según propias palabras, ha intentado sacar “raja política” de dicha detención, ocurrida en calles de la Cuauhtémoc.

Morena acusa a Rojo de la Vega de politizar el caso de perros envenenados en Parque España

Morena acusa a Rojo de la Vega de politizar el caso de perros envenenados en Parque España (Especial)

Morena cuestiona a Alessandra Rojo de la Vega por caso de perros envenenados en Parque España

A través de un comunicado, Morena CDMX dijo respaldar la actuación de la SSC en la detención de un posible responsable de envenenar con metomilo a animales de compañía en el Parque España.

El partido alegó que el hecho fue aprovechado por Alessandra Rojo de la Vega al “adjudicarse” la detención solo por haber proporcionado videos, algo que, sostuvo, pudo hacer “cualquier creador de contenido”.

Lamentablemente, la Alcaldesa Rojo de la Vega, fiel a su estilo, busca sacar raja política al responsabilizarse de la detención. Sin embargo, su aportación al caso fue hacer videocolumnas condenando la situación y ‘pasar’ videos de vecinos. Literalmente lo que pudo hacer cualquier creador de contenido. Morena CDMX

Además, el propio Presidente de Morena CDMX, Paulo García, cuestionó directamente a la directora de Seguridad de la alcaldía por no haber detenido antes al sospechoso si ya lo tenían plenamente ubicado.

Condenamos la raja política de la alcaldesa Rojo de la Vega, quien busca tomar como propio un logro de la policía de la ciudad. El resultado le pertenece a quienes investigaron y detuvieron, y a las y los vecinos que dieron la voz de alerta. Morena CDMX

Alessandra Rojo de la Vega en redes tras caso de perros envenenados (redes sociales)

Morena CDMX adjudica la detención del sospechoso del Parque España únicamente a la SSC

Morena CDMX reconstruyó los hechos al señalar que en días pasados se había informado sobre la atención médica a dos perros, los cuales murieron después de pasear en el Parque España.

Por estos hechos, indicó, policías, junto con la Brigada de Vigilancia Animal y autoridades de la Alcaldía, localizaron un trozo de salchicha con una píldora azul que podría estar relacionado con los hechos.

Con los indicios recabados y el análisis de las cámaras del Centro de Comando y Control (C2), se identificó a un hombre de 58 años que coincidía con las características físicas del posible responsable. Morena CDMX

Morena señaló que la detención fue realizada únicamente por la SSC la mañana del 30 de octubre cerca de las calles Atlixco y Juan Escutia, y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público.