El presunto responsable del envenenamiento de perros en La Condesa, fue identificado tras su detención la mañana del viernes 30 de octubre de 2026.

Se trata de Salvador N., de 58 años de edad, quien fue identificado gracias al seguimiento por cámaras de vigilancia y la comparación con imágenes difundidas en redes sociales, señaló la Fiscalía de la CDMX.

“Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron esta mañana a un hombre de 58 años, identificado como Salvador “N”, cuyas características físicas coinciden con las de una persona señalada en imágenes difundidas en redes sociales por el envenenamiento de perros en la colonia Condesa" Fiscalía CDMX

Salvador N. habría decidió aventar cebos envenenados hacia el Parque España, luego de que un perro mordiera a su hijo.

Cabe señalar que existen al menos 3 denuncias de propietarios de perros envenenados; dos de ellos murieron.

Salvador N, el presunto responsable de envenenar perros en La Condesa

La Fiscalía CDMX compartió que se identificó a Salvador N como el presunto responsable de envenenar perros en inmediaciones del Parque España y la colonia La Condesa.

De acuerdo con el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) le marcaron el alto a Salvador, de 58 años de edad, al coincidir con las características difundidas en redes sociales.

Sin embargo, al momento de iniciar con una revisión, alrededor de las 6:20 horas del 30 de octubre, el hombre “reaccionó de manera agresiva” contra los elementos que procedieron a detenerlo.

Asimismo, señalaron que se iniciaron los actos de investigación necesarios para determinar la responsabilidad de Salvador N en el envenenamiento de animales de compañía, entre los que se incluyen:

análisis de videograbaciones

entrevistas

establecimiento de la ubicación al momento de los hechos que provocaron la muerte de dos perros

Revelan posible móvil del envenenamiento de perros en La Condesa

Por su parte, la SSC destacó el posible móvil del envenenamiento de perros que presuntamente estaba realizando Salvador N en Parque España y La Condesa.

De acuerdo con las indagatorias, “en días recientes uno de los hijos del detenido habría sido atacado por un perro que se encontraba en la zona”.

Esto habría provocado que Salvador N tomara la iniciativa de lanzar cebos envenenados en su zona.