La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmó que el insecticida metomilo fue la sustancia tóxica identificada en cebos de carne colocados en el Parque España.

Hasta el momento, los exámenes periciales, nuestros químicos indican que la sustancia es metomilo, que es un insecticida y acaricida altamente tóxico. Bertha Alcalde, fiscal CDMX

En una conferencia de prensa, la fiscal Bertha Alcalde mencionó que estas cápsulas fueron colocadas en cebos de carne, de los cuales se han encontrado 14 tras recibir el reporte de envenenamiento de varios perros.

Se trata de un insecticida y acaricida altamente tóxico tanto para animales como para los humanos, capaz de provocar pérdida del conocimiento, convulsiones y la muerte.

Parque España (Cuartoscuro)

14 cebos de carne con metomilo fueron encontrados tras envenenamiento de perros en Parque España

Desde el martes 27 de octubre de 2026, fecha en la que se obtuvo el reporte por perros envenenados, las autoridades han localizado 14 cebos en la zona de la Condesa, además de:

4 el martes en el Parque España

9 el miércoles en calles aledañas y Parque España

Al respecto, la fiscal Bertha Alcalde explicó que en dos de los casos ya se formalizó la denuncia, mientras que el resto se indagan los hechos por noticia criminal.

Por su parte, las autoridades de la Cuauhtémoc dieron a conocer las primeras imágenes, tomadas por cámaras de seguridad de vecinos, donde aparece el presunto responsable de envenenar perros en el Parque España.

Hoy acudí a la Fiscalía para entregar pruebas que podrían ayudar a identificar al presunto responsable del envenenamiento masivo de perros en la colonia Condesa.



No vamos a permitir que este caso quede impune.



Exigimos una investigación seria, rápida y hasta sus últimas… pic.twitter.com/c7QHudslvF — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) October 29, 2026

¿Qué es el metomilo y par qué se usa?

El metomilo se emplea en el campo para controlar plagas de insectos masticadores y chupadores (como orugas, gusanos soldados, pulgones, trips, chinches y ácaros).

A nivel comercial, su único uso no agrícola aprobado corresponde a productos formulados como cebo para moscas, aunque agencias como la EPA de Estados Unidos prohíben su uso en entornos residenciales.

Es una sustancia extremadamente tóxica para mamíferos, aves, peces y abejas. En seres humanos y animales domésticos (como perros y gatos), la exposición puede provocar la muerte.