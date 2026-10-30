La Ciudad de México (CDMX) se prepara para la Mega Rodada del Terror 2026, un evento que reunirá a motociclistas de todas las alcaldías caracterizados con disfraces alusivos a Halloween y Día de Muertos.

Ante la concentración de los próximos 30 y 31 de octubre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) anunció un operativo especial de vigilancia y seguridad, además de adelantar afectaciones viales.

SSC desplegará operativo especial por la Rodada del Terror 2026 en CDMX

La SSC informó que los días 30 y 31 de octubre se desplegará un dispositivo de seguridad en las 16 alcaldías de CDMX, con el objetivo de prevenir incidentes en la Mega Rodada del Terror 2026.

Mega Rodada del Terror 2026 en CDMX: fechas, horarios y operativo de seguridad (Captura de pantalla)

De acuerdo con la información, las actividades de la Mega Rodada del Terror 2026 iniciarán alrededor de las 19:30 horas ambos días, aunque la principal convocatoria es para el sábado 31 de octubre.

Para garantizar la seguridad durante estas jornadas, la SSC desplegará un operativo de:

400 elementos policiales

80 vehículos oficiales

240 motopatrullas

Cuatro grúas

Los uniformados estarán encargados de realizar labores de vigilancia, supervisión vial y atención ante posibles situaciones que pongan en riesgo la integridad física de los asistentes.

Ante posibles incidentes, la SSC recomendó utilizar la aplicación Mi Policía para solicitar apoyo directamente al oficial del cuadrante correspondiente, además de estar atentos a sus cuentas oficiales.

Mega Rodada del Terror 2026 en CDMX: fechas, horarios y operativo de seguridad (@SSC_CDMX)

Cabe mencionar que existen diferentes puntos de reunión y recorridos organizados por clubes, por lo que se recomienda consultar sus publicaciones para conocer los detalles de cada rodada.