La Fiscalía General de Justicia (FGJ CDMX), emitió una ficha de ficha de búsqueda para dar con la familia de Gilberto Aarón León Méndez, una de las víctimas fallecidas en la explosión en Iztapalapa.

La dependencia capitalina informó que en las labores de identificación que se realizan sobre las personas que murieron por la explosión en Iztapalapa, se logró dar con la identidad de un hombre.

Se de trata de Gilberto Aarón León Méndez, de quien destacó, era un hombre de unos 43 años de edad y cuyo cuerpo no ha sido reclamado, por lo que la FGJ CDMX pidió ayuda para buscar a su familia.

Explosión en Iztapalapa (Cuartoscuro)

Explosión en Iztapalapa: FGJ CDMX busca a la familia de Gilberto Aarón León Méndez, hombre que murió

A 20 días de ocurrida la explosión en Iztapalapa causada por la volcadura de una pipa de gas LP en el Puente La Concordia, autoridades han informado que han muerto 31 personas.

Hasta el domingo 28 de septiembre, de ese total de personas fallecidas, un par no habían sido identificadas, sin embargo, la FGJ CDMX informó que ya se dio con su identidad.

Se tratan de Laura Lorena Barrera de la Torre y Gilberto Aarón León Méndez, cuyos cuerpos no han sido reclamados, por lo que la fiscalía capitalina pide ayuda para encontrar a sus familiares.

Por medio de un comunicado, la FGJ CDMX explicó que los restos de las víctimas fallecidas por la explosión en Iztapalapa, se identificaron gracias a la confronta de huellas dactilares.

En el caso particular de Gilberto Aarón León Méndez, la dependencia resaltó que se logró dar con su identidad al realizar una revisión de las huellas digitales del Sistema Penitenciario.

A partir de ello, se emitió la ficha para encontrar a los familiares del hombre que tenía aproximadamente 43 años de edad, medía 1.64 metros, era de piel morena clara y cabello castaño y no tenía señas particulares.

Ficha de búsqueda de Gilberto Aarón León Méndez (FGJ CDMX)

Explosión en Iztapalapa: familiares de Laura Lorena Barrera de la Torre ya identificaron su cuerpo

En el comunicado que emitió para informar sobre la identificación de Gilberto Aarón León Méndez una de las víctimas fallecidas en la explosión en Iztapalapa, la FGJ CDMX resaltó que también se dio con la identidad de una mujer.

Con respecto a ello, la dependencia resaltó que se trata de Laura Lorena Barrera de la Torre, quien se identificó gracias a la confronta de huellas dactilares con el registro del Instituto Nacional Electoral (INE).

Derivado de lo anterior, también se pudo establecer que el domicilio de Laura Lorena Barrera de la Torre se ubica en el estado de Jalisco, por lo que se estableció comunicación con la Fiscalía del Estado.

Como resultado de los trabajos coordinados que se llevaron a cabo, se logró localizar a sus familiares de la víctima fallecida en la explosión en Iztapalapa, el pasado lunes 29 de septiembre.