El hermano de Regio Clown reveló que el DJ colombiano ya tenía 4 años viviendo en México, sin preocupaciones; esto fue lo que dijo sobre la última vez que habló con él.

“Nunca me comentó que tuviera amenazas o preocupaciones” Christian Herrera, hermano de Regio Clown

Regio Clown o José Luis Herrera fue hallado muerto el 17 de septiembre en un municipio del Estado de México, junto con el cantante también colombiano B-King, ambos desaparecidos un día antes.

B-King había llegado el 11 de septiembre a México, tal como reveló su mánager, quien también dijo que se reunirían con presuntos amigos de Regio Clown, quienes desde entonces tampoco aparecen.

Regio Clown llevaba 4 años viviendo en México y “no tenía preocupaciones”, afirma su hermano

Fue en entrevista con Joaquín López-Dóriga que el hermano de Regio Clown, Christian Herrera quien reveló que el DJ radicaba en México desde aproximadamente 4 años.

Sin embargo, afirmó que Regio Clown no tenía preocupaciones ni había recibido amenazas que le haya comentado a su hermano, al contrario, siempre estaba hablando bien de México.

Asimismo, Regio Clown tenía su residencia temporal y otros documentos de estadía en orden sin problemas de su estancia en Ciudad de México (CDMX), como se le informó a las autoridades.

Christian Herrera también confirmó que era la primera vez que B-King estaba en México para hacer una gira musical junto a Regio Clown.

Referente a la repatriación, Christian Herrera confirmó que las autoridades mexicanas lo están apoyando para viajar a México y hacer los trámites repatriación del cuerpo de Regio Clown.