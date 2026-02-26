Mägo de Oz cancela concierto en León por violencia en México; la presentación estaba programada para el 27 de febrero en Motofiesta León.

La agrupación canceló su concierto en León, argumentado que México enfrenta problemas de seguridad y no quieren arriesgar la integridad de sus fans.

El miércoles 25 de febrero, Mägo de Oz compartió un comunicado en redes sociales para cancelar su concierto en León, Guanajuato.

La agrupación expresó que estaban tristes por cancelar el concierto, pero siempre iban a priorizar la integridad de su equipo y del público.

“A todos nuestros hermanos y hermanas de León, Guanajuato: Con el corazón encogido y una profunda tristeza, nos vemos en la imperiosa necesidad de comunicar la suspensión de nuestro próximo concierto en la ciudad de León” Mägo de Oz

Mägo de Oz expresó que perciben a México como “su segunda casa”, pero sabían que el país vivía una jornada de “violencia extrema” y de incidentes relacionados con el crimen organizado.

Los músicos españoles mencionaron que no quieren arriesgar la integridad de sus fans, quienes pueden estar en peligro al acudir a un evento donde solo buscan disfrutar de su música.

“No podemos, ni queremos, llevar a cabo una celebración de música y libertad en un contexto donde el miedo y la inseguridad ponen en riesgo la vida de quienes solo buscan una noche de rock y magia” Mägo de Oz

Mägo de Oz lamentó los inconvenientes que provocaría en quienes desean ver su presentación, pero por respeto a la “vida”, tomaron esta decisión.

“¡Fuerza, México! Cuidaos mucho, manteneos a salvo y que el camino de baldosas amarillas nos vuelva a unir muy pronto en tiempos de paz.”¡Qué el viento sople a vuestro favor y que la música nunca deje de sonar, aunque hoy guarde un minuto de silencio!" Mägo de Oz

No todo está perdido, Mägo de Oz se presentará en León en noviembre de 2026

La presentación de Mägo de Oz era parte Motofiesta León 2026, un evento de motociclistas.

Motofiesta León 2026 sustituirán a Mägo de Oz con Kabrones, un grupo formado por ex músicos de dicha agrupación y no han mencionado si habrá reembolso para quienes lo deseen.

Por otro lado, Mägo de Oz tiene programado un concierto en León para el 5 de noviembre de 2026, como parte de su gira “La Noche de las brujas”.

El concierto de Mägo de Oz en noviembre se realizará:

Lugar: Exp Poliforum León

Horario: A las 9:00 de la noche

Precio: Los boletos van desde los 575 hasta mil 380 pesos más recargos