Las autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del Estadio Corregidora, en Querétaro, para el amistoso México vs Islandia.

Se observa en diversos videos la presencia de elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con la Policía Estatal Querétaro, quienes destacaron seis anillos de seguridad en el Estadio Corregidora.

De acuerdo con lo mencionado, tanto Guardia Nacional como policías de Querétaro llegaron alrededor de las 10:30 horas para colocar cercos de seguridad y vigilancia en los alrededores del Estadio Corregidora.

México vs Islandia: jugadores llegaron al Estadio Corregidora con seguridad reforzada

Tanto la Selección de México como la de Islandia llegaron al Estadio Corregidora fuertemente escoltadas por policías y elementos de Protección Civil del Estado de Querétaro.

El dispositivo de seguridad en las inmediaciones del Estadio Corregidora se da tras los hechos violentos del domingo 22 de febrero, en respuesta al operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes.

Fuerte operativo de seguridad en Estadio Corregidora por amistoso de México vs Islandia

