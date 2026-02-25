La tarde del 25 de febrero de 2026 se reportó sobre enfrentamientos de grupos armados contra elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Tuxpan, Jalisco.

A través de sus redes sociales, el Gobierno de Tuxpan informó que, derivado de estos hechos de violencia, no hay ingreso al municipio por las vialidades de El Sonajero ni por Prolongación Independencia.

Por su parte, la presidenta de Tuxpan, Claudia Gil, hizo un llamado a la ciudadanía para permanecer resguardados y mantenerse atentos a los canales oficiales para obtener información actualizada.

Guardia Nacional fue atacada en carretera de Tuxpan, Jalisco (Captura de pantalla )

Los primeros reportes refieren que elementos de la Guardia Nacional repelieron una agresión por parte de sujetos armados en el municipio de Tuxpan, en la carretera Cuatro Caminos – Cercaliza.

De acuerdo con medios locales, el enfrentamiento inició cuando elementos de la Guardia Nacional marcaron el alto a un vehículo ; sin embargo, los pasajeros opusieron resistencia y dispararon contra los uniformados.

Aunque videos captaron parte de la agresión, hasta el momento las autoridades no han informado sobre personas detenidas o heridas por el ataque a la Guardia Nacional.

Al respecto, el Gobierno de Tuxpan reitera que no hay acceso al municipio por El Sonajero ni Prolongación Independencia, por lo que solicitaron a la población mantenerse en resguardo y atentos a canales oficiales.