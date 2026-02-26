Tras amenaza de bomba en la Ciudad Judicial de la CDMX, se anunció la suspensión inmediata de actividades por personal de Protección Civil, siendo esta la segunda amenaza en menos de 24 horas.

La Ciudad Judicial de la CDMX, ubicada en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, cerca de Niños Héroes y Doctor Lavista, recibió una llamada de bomba advirtiendo sobre una amenaza de bomba, la cual se le adjudica al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Juzgados en CDMX reciben segunda amenaza de bomba en 24 horas

Este 26 de febrero, las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), recibieron una llamada anónima alertando sobre presuntos artefactos explosivos dentro del recinto.

Ante la amenaza de bomba, se activaron los protocolos de emergencia por parte del personal de Protección Civil y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes desalojaron el edificio usando megáfonos y dando instrucciones.

Amenaza de bomba en Juzgados de CDMX, obliga a evacuar al personal (Poder Judicial CDMX)

De acuerdo a los reportes, se estima que evacuaron entre 600 y 7 mil personas que incluyen trabajadores, jueces, litigantes y público en general, afectando también al Instituto de Ciencias Forenses de la CDMX y guarderías infantiles aledañas.

Durante la evacuación de la Ciudad Judicial de CDMX, el grupo Zorros, especialistas en explosivos de la SSC, realizó una revisión exhaustiva piso por piso, pero no encontró ningún explosivo ni objeto sospechoso.

Por lo que hasta el momento, se sabe que fue una falsa alarma, aunque se reveló que ante esta amenaza se suspendieron las actividades en los juzgados de la CDMX.

Esta es la segunda amenaza de bomba que se recibe en un edificio judicial en 24 horas, pues el pasado 25 de febrero ocurrió lo mismo pero en la Torre Prisma del Poder Judicial de la Federación (PJF), en Insurgentes Sur, colonia San Ángel, Álvaro Obregón.