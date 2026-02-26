La mañana del 26 de febrero de 2026, una amenaza de bomba obligó a desalojar los juzgados de la CDMX, ubicados en la colonia Doctores, Cuauhtémoc.

El reporte anónimo movilizó al Agrupamiento Zorros de la SSC, que desplegó inspecciones de seguridad en el recinto y en el Instituto de Ciencias Forenses, afectando a más de 7 mil personas, incluidas guarderías cercanas.

Aunque no se hallaron explosivos, esta es la segunda alerta en menos de 24 horas, lo que llevó a suspender actividades judiciales.

Amenaza de bomba en Juzgados de CDMX, obliga a evacuar al personal (@SSC_CDMX / X)

Amenaza de bomba obliga a los juzgados de CDMX a evacuar de inmediato

Tal y como se reveló en un comunicado de la SSC, personal de seguridad acudió a las instalaciones de los juzgados de la CDMX, localizados en la avenida Doctor Lavista y su cruce con Doctor Rafael Lucio por una supuesta amenaza de bomba que obligó a evacuar el recinto.

De acuerdo con el Poder Judicial de la CDMX, reveló que ante la amenaza, se activaron los protocolos institucionales ante una amenaza de riesgo en las inmediaciones de los juzgados de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Amenaza de bomba en Juzgados de CDMX, obliga a evacuar al personal (Poder Judicial CDMX)

Hasta el momento, continúan la inspecciones exhaustivas del grupo Zorros sin reportes de objetos reales explosivos, pero ha provocado cierres viales y desalojos en la zona.

La amenaza de bomba realizada por una llamada anónima, provocó que, además de los juzgados de CDMX, el Instituto de Ciencias Forenses también fuera desalojado, afectando a unas 7 mil personas, incluyendo niños en guarderías cercanas.

🚨#DEULTIMOMOMENTO Desalojan los juzgados en la Ciudad Judicial de Niños Héroes en la colonia Doctores @AlcCuauhtemocMx por una llamada de amenaza de artefacto @SSC_CDMX @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/gfUC6dtk2U — REDA (@ricardovitela) February 26, 2026

Según revelan los reportes de medios y redes sociales, se trató de una amenaza falsa atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), recibida por teléfono a un guardia de seguridad en la Torre Prisma del Poder Judicial.

Después de la amenaza de bomba en los juzgados de la CDMX, siendo esta la segunda en menos de 24 horas, personal de Protección Civil anunció la suspensión inmediata de actividades en la el Poder Judicial de CDMX.