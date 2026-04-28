El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, asumió la presidencia de la Asociación de Autoridades Locales de México A.C. (ALMAAC) con el compromiso de fortalecer a los gobiernos municipales como actores clave en la transformación nacional.

La toma de protesta estuvo a cargo de Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. La asociación agrupa a más de 1,200 municipios y alcaldías, consolidándose como una de las principales plataformas del municipalismo en el país.

Javier López Casarín asume liderazgo de ALMAAC para fortalecer gobiernos locales

La ALMAAC impulsa la articulación entre gobiernos locales mediante una agenda enfocada en la gobernanza democrática, la innovación institucional y el desarrollo sostenible, así como en el fortalecimiento de capacidades para atender de forma directa a la ciudadanía.

En este contexto, la nueva presidencia plantea reforzar el papel de los municipios como el primer punto de contacto con la población, donde se atienden las necesidades inmediatas y se implementan políticas públicas con impacto en la vida cotidiana.

Hoy más que nunca, los municipios son el punto de partida de la transformación del país. Es en lo local donde el humanismo mexicano se vuelve realidad y donde la transformación toca la vida de las personas. Javier López Casarín, Alcalde de Álvaro Obregón.

Javier López Casarín asume presidencia de ALMAAC y apuesta por municipalismo. (Cortesía)

Los 4 ejes estratégicos que impulsará Javier López Casarín en ALMAAC

Durante su gestión, López Casarín impulsará una agenda basada en cuatro ejes estratégicos:

El primero está orientado a reducir desigualdades territoriales, promover la inclusión social y consolidar sistemas de cuidados, con un enfoque de justicia social.

El segundo prioriza la seguridad, la gobernanza y la construcción de territorios de paz, mediante el fortalecimiento institucional, la prevención de la violencia y la recuperación del tejido social con participación comunitaria, cultura, deporte y educación.

El tercer eje busca impulsar la innovación y modernización de la gestión local, con digitalización de servicios y modelos de colaboración como la triple hélice: gobierno, academia e iniciativa privada, para generar soluciones más eficientes y transparentes.

Finalmente, el cuarto eje se enfoca en la sostenibilidad ambiental, con acciones frente al cambio climático, gestión responsable del agua, manejo de residuos, planeación urbana sostenible y promoción de economías locales circulares.

Esta agenda se complementará con una mayor coordinación entre los tres órdenes de gobierno y alianzas con instituciones nacionales e internacionales, con el objetivo de ampliar el alcance de las políticas públicas locales.

López Casarín subrayó que la transformación del país puede consolidarse desde lo local, al impulsar municipios más innovadores, incluyentes y con mayores oportunidades para la población.