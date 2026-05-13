Javier López Casarín, alcalde de Álvaro Obregón, compareció ante el Congreso de la Ciudad de México para presentar los principales resultados de su administración en materia de seguridad, obra pública, servicios urbanos, sostenibilidad y atención ciudadana.

Este ejercicio destacó por convertirse en la primera comparecencia de un alcalde capitalino ante el Poder Legislativo local, como parte de una estrategia de rendición de cuentas y transparencia institucional.

Javier López Casarín destaca reducción de delitos y fortalecimiento de la seguridad

Javier López Casarín señaló que su administración ha consolidado un modelo de gobierno basado en resultados, cumplimiento y atención territorial, con acciones medibles que posicionan a Álvaro Obregón como una de las alcaldías con mayores avances en distintos rubros estratégicos.

En materia de seguridad, destacó que la demarcación es la número uno en eficiencia policial y la segunda con mayor reducción de delitos de alto impacto en la Ciudad de México, al registrar una disminución de 29.7%, resultado de una estrategia integral basada en inteligencia, coordinación institucional y fortalecimiento operativo.

Javier López Casarín destaca avances en seguridad, sostenibilidad y servicios urbanos. (Cortesía)

La alcaldía opera actualmente un Centro de Monitoreo activo 24/7 con más de 800 cámaras de videovigilancia enlazadas con 5 mil 844 cámaras del C5, además de mantener coordinación permanente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y un gabinete interinstitucional que sesiona semanalmente para atender temas prioritarios de violencia y seguridad.

También resaltó la construcción del nuevo Centro Avanzado de Inteligencia (CAI) y la creación de una Unidad de Análisis Criminal especializada, enfocada en generar estrategias focalizadas de prevención y combate a la delincuencia.

Álvaro Obregón impulsa obra pública, sostenibilidad y recuperación urbana

En materia de obra pública y servicios urbanos, el alcalde presentó avances en programas de rehabilitación de banquetas, guarniciones y repavimentación, además de la intervención de mercados públicos, parques, oficinas y accesos a la demarcación.

Asimismo, destacó obras en zonas altas de Álvaro Obregón, incluyendo rehabilitación de escalinatas, barandales y atención a taludes de riesgo.

Como parte de una agenda enfocada en sostenibilidad y prevención, López Casarín resaltó la actualización del Atlas de Riesgo mediante el uso del microsatélite MXÁO-1, así como proyectos urbanos con enfoque ambiental y recuperación de espacios públicos sustentados en evidencia tecnológica y planeación territorial.

En protección civil, informó que durante 2025 se brindaron más de 14 mil atenciones prehospitalarias y cerca de 2 mil 800 emergencias, además de proyectarse una inversión cercana a 10 millones de pesos para fortalecer ambulancias, equipamiento y capacidad operativa.

Javier López Casarín destaca avances en seguridad, sostenibilidad y servicios urbanos. (Cortesía)

La comparecencia también incluyó resultados en ordenamiento urbano y cumplimiento normativo, con cientos de verificaciones administrativas, clausuras y sanciones para recuperar el orden, liberar vialidades estratégicas y combatir irregularidades en establecimientos y construcciones.

En atención ciudadana y transparencia, destacó que la alcaldía alcanzó el 100% de cumplimiento en evaluaciones del INFOCDMX, además del fortalecimiento de herramientas como la Línea Ética, mecanismos anticorrupción y sistemas de atención directa a vecinas y vecinos.

Como parte de su mensaje ante el Congreso capitalino, López Casarín señaló:

Hoy somos un gobierno que escucha, que recorre las calles y un gobierno que se debe al pueblo. Llegamos a demostrar que todo es posible. Somos un gobierno que llegó a Álvaro Obregón para quedarse. Javier López Casarín, alcalde de Álvaro Obregón.

Finalmente, reiteró que su administración continuará impulsando un gobierno cercano, eficiente y orientado a resultados, priorizando la seguridad, la recuperación de espacios públicos, la innovación y la mejora continua de los servicios para las y los habitantes de Álvaro Obregón.