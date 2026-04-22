El presidente municipal de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, ha impulsado el programa “Gobernar de Noche”, el cual tiene como objetivo acercar los servicios públicos a las personas que no pueden acudir a los servicios diurnos por temas laborales. Asimismo, la estrategia busca atender las demandas ciudadanas a través de recorridos nocturnos en distintas colonias de la demarcación.
En este contexto, con este programa, autoridades de la alcaldía salen a las colinas en horarios nocturnos para escuchar de manera cercana las demandas de las y los vecinos, con el fin de identificar y dar solución a las problemáticas.
Javier López Casarín impulsa recorridos nocturnos en colonias para escuchar a vecinos.
El programa “Gobernar de Noche” se realiza en coordinación con la Dirección de Gobierno, encabezada por Humberto González Díaz, quien asiste a los recorridos junto a elementos de Servicios Urbanos, Desarrollo Social, Seguridad Ciudadana, Desarrollo Urbano y Obras, así como Jurídico y Gobierno.
Durante el 2026, se han realizado cinco recorridos en Álvaro Obregón, beneficiando a 17 colonias y atendiendo las problemáticas primordiales de ellas, para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de la demarcación.
De acuerdo con las autoridades de la alcaldía, entre los trabajos realizados se encuentran:
- Liberación de vías mediante el retiro de escombro que obstruía banquetas
- Recuperación de espacios públicos
- Mantenimiento y reparación de alumbrado en calles y zonas recreativas
- Acciones de ordenamiento urbano
- Notificaciones a propietarios de vehículos en aparente estado de abandono como parte del proceso para su retiro
Con “Gobernar de Noche”, la alcaldía Álvaro Obregón fortalece la atención ciudadana y garantiza mejores condiciones de vida en la demarcación con mejores servicios y programas.