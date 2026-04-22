El presidente municipal de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, ha impulsado el programa “Gobernar de Noche”, el cual tiene como objetivo acercar los servicios públicos a las personas que no pueden acudir a los servicios diurnos por temas laborales. Asimismo, la estrategia busca atender las demandas ciudadanas a través de recorridos nocturnos en distintas colonias de la demarcación.

En este contexto, con este programa, autoridades de la alcaldía salen a las colinas en horarios nocturnos para escuchar de manera cercana las demandas de las y los vecinos, con el fin de identificar y dar solución a las problemáticas.

Javier López Casarín impulsa recorridos nocturnos en colonias para escuchar a vecinos.

El programa “Gobernar de Noche” se realiza en coordinación con la Dirección de Gobierno, encabezada por Humberto González Díaz, quien asiste a los recorridos junto a elementos de Servicios Urbanos, Desarrollo Social, Seguridad Ciudadana, Desarrollo Urbano y Obras, así como Jurídico y Gobierno.

Gobernar de Noche ya atendió 17 colonias de Álvaro Obregón (cortesía)

Durante el 2026, se han realizado cinco recorridos en Álvaro Obregón, beneficiando a 17 colonias y atendiendo las problemáticas primordiales de ellas, para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de la demarcación.

De acuerdo con las autoridades de la alcaldía, entre los trabajos realizados se encuentran:

Liberación de vías mediante el retiro de escombro que obstruía banquetas

Recuperación de espacios públicos

Mantenimiento y reparación de alumbrado en calles y zonas recreativas

Acciones de ordenamiento urbano

Notificaciones a propietarios de vehículos en aparente estado de abandono como parte del proceso para su retiro

Gobernar de Noche ya atendió 17 colonias de Álvaro Obregón (cortesía)

Con “Gobernar de Noche”, la alcaldía Álvaro Obregón fortalece la atención ciudadana y garantiza mejores condiciones de vida en la demarcación con mejores servicios y programas.