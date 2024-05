La candidata Alessandra Rojo de la Vega dio a conocer las 10 propuestas que impulsará en alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX) de cara a las elecciones 2024; esto fue lo que dijo en Fuera Máscaras con Callo de Hacha y Pablo Hernández.

En exclusiva para SDPnoticias, la abanderada de la coalición PRI, PAN y PRD habló sobre sus iniciativas en materia de seguridad, mejoramiento urbano y erradicación de la violencia contra la mujer.

Estas 10 propuestas serán puestas en marcha en la alcaldía Cuauhtémoc por Alessandra Rojo de la Vega, de resultar ganadora en las elecciones 2024 donde se enfrentará a los siguientes candidatos:

La entrevista de Alessandra Rojo de la Vega en Fuera Máscaras, con Callo de Hacha y Pablo Hernández , se estrena el domingo 12 de mayo a las 18:00 horas en el canal de YouTube de SDPnoticias.

Antes de compartir en Fuera Máscaras las propuestas que emprenderá en la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega enmarcó las principales problemáticas que aquejan a sus habitantes.

Así, la candidata de oposición apuntó que la demarcación es actualmente la más insegura de la CDMX, hecho por el que culpó a Ricardo Monreal cuando fue jefe delegacional en el periodo de 2014 a 2017.

¿Doble hoy no circula el sábado 11 de mayo? Estos engomados circulan en CDMX

Como consecuencia de lo señalado en Fuera Máscaras, Alessandra Rojo de la Vega indicó que la alcaldía Cuauhtémoc alberga la mayor cantidad de delitos como extorsión, robo y violencia contra las mujeres que incluyen caso de feminicidio y abuso sexual.

Asimismo la candidata del PRI, PAN y PRD, recordó que 33 colonias de la demarcación están abandonadas, al mismo tiempo que presentan múltiples afectaciones como baches, falta de poda, al igual que banquetas y calles rotas.

También Alessandra Rojo de la Vega vislumbró irregularidades como la falta de agua en la alcaldía Cuauhtémoc, como producto de la falta de cambio en tuberías de drenajes que a menudo utilizan material de asbesto, el cual “es sumamente dañino para la salud”.

“No se ha atendido porque no se ve y lo que no se ve no deja votos”

Alessandra Rojo de la Vega, candidata de oposición en la alcaldía Cuauhtémoc