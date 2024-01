El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) estará en disputa durante las elecciones México 2024; conoce la lista de candidatos, sus trayectorias y propuestas rumbo a los comicios.

Las elecciones de 2021 fueron un golpe para Morena en la CDMX, pues la alianza opositora (PAN, PRI y PRD) logró arrebatarle seis alcaldías al bastión político del partido dominante en México.

Por otro lado, Movimiento Ciudadano buscará posicionarse como la segunda fuerza política en México tras las elecciones 2024 y, en ese sentido, la CDMX juega un papel definitorio.

Aquí te decimos quienes son los posibles candidatos al segundo cargo más importante que se definirá en las elecciones 2024.

Durante las elecciones 2024, organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), estarán en juego 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se competirá por los siguientes puestos:

Mientras que a nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de Gobierno de las siguientes entidades en las elecciones 2024:

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.

Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez protagonizarán una jornada histórica en las elecciones 2024, pues por primera vez México podría contar con una mujer en la Presidencia de la República.

El Gobierno de la CDMX cuenta con aspirantes para las elecciones México 2024, pues las dos coaliciones que compiten, así como Movimiento Ciudadano ya registraron a sus pre candidatos.

En ese sentido, los aspirantes son:

Clara Brugada se desempeñó como alcaldesa de Iztapalapa en la CDMX, cargo por el cual solicitó licencia para competir por el Gobierno de la CDMX en las elecciones México 2024.

Además de lo anterior, la aspirante ha ejercido los siguientes funciones:

Como pre candidata, Clara Brugada promueve una agenda cultural, como quedó de manifiesto con las Utopías, un proyecto de desarrollo social y recreativo en la alcaldía Iztapalapa.

Por otro lado, Santiago Taboada se registró como pre candidato de la coalición PAN, PRI y PRD al Gobierno de la CDMX en las elecciones México 2024 que se llevarán a cabo el 2 de junio.

Sin embargo, la Fiscalía de la Ciudad de México (FGJCDMX) señaló a Santiago Taboada, quien se fue alcalde en Benito Juárez por la vía del PAN, de participar en el cártel inmobiliario.

Se trata de un caso que la Fiscalía de CDMX investiga por el uso ilegal de atribuciones y facultades y asociación delictuosa, el cual ha derivado en la detención de los siguientes funcionarios:

El aspirante no ha hecho visibles sus propuestas. Sin embargo, el día que presentó su registro en la coalición también hicieron lo propio Luis Espinosa Cházaro y Adrián Ruvalcaba, hecho por el que mandó el siguiente mensaje:

Cabe destacar que Adrián Ruvalcaba renunció al PRI en diciembre de 2023 para sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum en Morena.

Finalmente, Salomón Chertorisvki se registró a finales de octubre de 2023 como pre candidato de Movimiento Ciudadano al Gobierno de la CDMX rumbo a las elecciones México 2024.

El aspirante es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y fue secretario de Salud de Felipe Calderón, cuando el expanista ocupó la silla presidencial en 2006.

Como funcionario se ha desempeñado en los siguientes cargos:

Durante una entrevista que ofreció en octubre de 2023, esto fue lo que dijo el pre candidato como parte de sus propuestas:

“Si nos vamos a los temas serios necesitamos que llegue el agua, que cuando salga a las calles pueda ir con seguridad, que cuando me suba al Metro sepa que voy a llegar a mi lugar de destino con seguridad, que voy a poder como joven cuando termine mi carrera conseguir un empleo que me pague bien, que cuando me independice de mi hogar pueda encontrar una vivienda en renta o para comprar que realmente me alance porque hoy es imposible”

Salomón Chertorivski