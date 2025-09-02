El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, convocó a reunión a los actores involucrados para definir uso del Estadio Azul en Ciudad de los Deportes, Ciudad de México (CDMX), debido al pleito con el Club América.

En días anteriores y previo al partido del América vs Pachuca en el Estadio Azul, se dio a conocer que Luis Mendoza habría ordenado que dicho encuentro se llevara a cabo a puerta cerrada, pese a la venta de boletos.

Esto debido a que el América se extralimitó al cerrar una vialidad que perjudicó a los vecinos, aunque se acusó al alcalde de Benito Juárez de corrupción por lo que no permitió el partido en el Estadio Azul, el cual clausuró en noviembre 2024.

Alcalde de Benito Juárez convocó a reunión con el América para definir uso del Estadio Azul

Este martes 2 de septiembre, la alcaldía Benito Juárez y Luis Mendoza, convocaron a una reunión con el objetivo de revisar los protocolos de todos los involucrados en la organización de los partidos en el Estadio Azul, entre ellos, el América.

Acorde con lo señalado por el comunicado compartido, la reunión o mesa de trabajo del martes 2 de septiembre tiene como propósito garantizar las condiciones de orden y seguridad tanto para los vecinos como asistentes al Estadio Azul.

Esto mediante la promoción de una convivencia armónica y segura entre aficionados del América o cualquier otro equipo así como los vecinos de la colonia Ciudad de los Deportes en la calle Indiana.

La alcaldía Benito Juárez destacó su compromiso con la legalidad, seguridad y sano esparcimiento en las inmediaciones del Estadio Azul, así como la certeza a los vecinos, visitantes y aficionados, como señaló Luis Mendoza.

De momento, el Club América no se ha pronunciado sobre si participará en la mesa de trabajo para definir el uso del Estadio Azul que convocó el alcalde de Benito Juárez.

Estadio Azul: Alcaldía Benito Juárez convoca a reunión para definir su uso (Captura de pantalla)

América vs. Chivas del Guadalajara: Esto se sabe sobre el partido que también sería en el Estadio Azul de la alcaldía Benito Juárez

En medio del conflicto con el alcalde de Benito Juárez, surge la duda de si el clásico América vs Chivas programado para el 13 de septiembre se jugará en el Estadio Azul como se tiene previsto y de suceder, ¿será a puerta cerrada?

El América todavía no ha hecho un pronunciamiento oficial así como tampoco la alcaldía Benito Juárez, sin embargo, circuló en medios deportivos que el azulcrema ya se habría reunido con Luis Mendoza este lunes 1 de septiembre.

Esto previo a la mesa de trabajo de mañana martes 2 de septiembre, reunión en la cual se definirán los detalles, sin embargo, la alcaldía Benito Juárez y el América habrían pactado colaborar en la organización para garantizar el clásico.

Aunque esto no se ha confirmado por ninguna de las dos partes, sin embargo, también se mencionó que el América buscó sedes alternas al Estadio Azul, como el Cuauhtémoc en Puebla, pero sin resultados.