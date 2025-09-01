Después de todo el conflicto con la Alcaldía Benito Juárez y haber tenido que jugar el partido contra Pachuca a puerta cerrada, América ya tomó una decisión definitiva sobre irse o no del Estadio Ciudad de los Deportes para el resto del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, escenario donde tienen registrada su sede de local.

Como confirmamos en SDP Deportes durante el pasado fin de semana, la directiva de América sostendría una junta a nivel directivo para evaluar la permanencia en el Estadio Ciudad de los Deportes tras haberse sentido afectados por la Alcaldía Benito Juárez y su decisión unilateral de cerrar el inmueble de la colonia Noche Buena para su más reciente encuentro.

Después de haber puesto todos los puntos sobre la mesa, la directiva azulcrema tomó una determinación y a pesar de tener a la mano sedes alternas como el Estadio Corregidora o el Estadio Cuauhtémoc, consideraron que lo mejor es seguir en la Ciudad de México, por lo que la Ciudad de los Deportes seguirá como su casa de forma provisional mientras vuelven al Estadio Azteca.

La razón por la que América se queda en el Estadio Ciudad de los Deportes

Tras la evaluación de los hechos y analizar los escenarios disponibles, los dirigentes de América optaron por quedarse en el Estadio Ciudad de los Deportes por así convenir a los intereses de la institución en lo deportivo y mantenerse como uno de los aspirantes al título del Apertura 2025.

Y es que la intención de la directiva es evitar que América tenga que realizar un viaje cada semana ya sea para hacer de visitante para sus rivales en turno, así como para tener que desplazarse fuera de la capital en sus juegos como local. Dicho esto, el cuidado de los jugadores fue la razón primordial por la cual eligieron seguir en el Estadio Ciudad de los Deportes.

De tal forma, es un hecho que tanto el Clásico Nacional en contra de Chivas como los siguientes juegos de las Águilas como local se jugarán en la Ciudad de los Deportes, donde se fortalecerán los dispositivos de seguridad a fin de evitar un nuevo incidente en los operativos, tal como sucedió la semana pasada en el juego de América Femenil en contra de Santos.

América tomó una decisión y no se moverá del Estadio Ciudad de los Deportes.



A partir de mañana iniciarán mesas de trabajo con la Alcaldía Benito Juárez para mejorar de protocolos de seguridad. — Alejandro Alfaro (@AlexAlfaro48) September 1, 2025

América tendrá juntas con la Alcaldía Benito Juárez por seguridad

Es importante resaltar que este martes 2 de septiembre, representantes del Club América y de la Alcaldía Benito Juárez tendrán mesas de trabajo en las que buscarán establecer acuerdos para la optimización de los protocolos y operativos de seguridad en los juegos de las Águilas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

“La Alcaldía Benito Juárez informa que, con el objetivo de revisar y fortalecer los protocolos de actuación de todos los actores involucrados en la organización de partidos de fútbol y espectáculos en el Estadio Ciudad de los Deportes, se ha convocado a una mesa de trabajo que se llevará a cabo el próximo martes 2 de septiembre”, informó la Alcaldía sobre los diálogos con América.

De tal forma, es un hecho que América no se moverá de la Ciudad de los Deportes y en este inmueble irá en busca de un nuevo título en este Apertura 2025 de la Liga MX.