El partido entre América y Pachuca correspondiente a la séptima jornada del torneo Apertura 2025 de la Liga MX pintaba para desarrollarse con total normalidad; sin embargo, la Alcaldía Benito Juárez confirmó que el Estadio Ciudad de los Deportes cierra sus puertas debido a supuestas acciones de personal de las Águilas a raíz de ello, el juego se realizará sin gente.

El alcalde Luis Mendoza tomó la determinación de que el Estadio Ciudad de los Deportes no abriera para el duelo de América vs Pachuca y hasta la mañana de este sábado 30 de agosto, no ha habido un cambio de postura, por lo que ahora que el inmueble de la colonia Noche Buena cierra sus puertas, ya se estima que se pierdan millones de pesos.

Y es que, de entrada, América dejará de percibir un ingreso económico por el concepto de venta de boletos, el cual ascendería a más de 9 millones 200 mil pesos si se considera que el boleto promedio para este juego tendría un costo de 400 pesos y las Águilas meten una media de 23 mil aficionados por partido.

Las otras pérdidas económicas por el América vs Pachuca a puertas cerradas

Vale destacar que los boletos que se tendrán que reembolsar y los que ya no se venderán no son las únicas pérdidas económicas por el América vs Pachuca a puertas cerradas. También se debe de considerar que hay insumos que no se podrán vender, como cervezas, refrescos, aguas y demás alimentos a disposición de los aficionados.

Cabe mencionar que, estadísticamente, los ingresos que un club percibe provienen en gran medida de los partidos que juega como local. La taquilla y ventas los días de partido son la segunda fuente por la cual los clubes como América y Pachuca generan dinero; solamente está por encima el cobro por derechos de transmisión. Dicho esto, las pérdidas económicas por un juego a puertas cerradas son muchas.

A sabiendas de esto, América intentó realizar todas las gestiones necesarias para que la Alcaldía Benito Juárez reconsiderara su postura, cosa que no han conseguido y de mantenerse la decisión inicial, representaría un duro golpe para la institución tanto en lo económico como en lo deportivo al no poder contar con sus aficionados para hacer pesar la localía.

#Comunicado

La alcaldía Benito Juárez informa que el partido de futbol entre los clubes América y Pachuca se jugará a puerta cerrada.

🔗 https://t.co/g1Ntg2wDgu pic.twitter.com/U9ao6nKBFu — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) August 29, 2025

Los otros afectados por el América vs Pachuca a puertas cerradas

Es importante resaltar el hecho de que hay más afectados por la decisión de que se juegue el América vs Pachuca a puertas cerradas. Y es que existe una cantidad importante de comerciantes, así como negocios formales en las inmediaciones del Estadio Ciudad de los Deportes que no podrán hacer sus ventas usuales.

Restaurantes, bares, puestos de comida y de diversos artículos no tendrán clientes a los cuales ofrecer tanto sus productos como sus servicios al tener el América vs Pachuca a puertas cerradas, lo que representa un golpe a su economía toda vez que serán privados de obtener ganancias por sus ventas este fin de semana.

De tal forma, se confirma el hecho de que se perderán millones de pesos por la decisión de cerrar el Estadio Ciudad de los Deportes para el encuentro entre América y Pachuca en lo que representa un hecho pocas veces visto dado que, rara vez, los políticos deciden ejercer su poder para influir en el desarrollo de un evento deportivo.