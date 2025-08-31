Por el partido de futbol a puerta cerrada entre América y Pachuca, el periodista David Faitelson y el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, entraron en un conflicto que podría terminar en demanda.

El 30 de agosto, el partido de la Jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, se llevó a cabo a puerta cerrada en el Estadio Azul. La alcaldía Benito Juárez argumentó que esto se dio por extralimitaciones del Club América el cerrar el paso en la calle Indiana, en la colonia Ciudad de los Deportes.

Sin embargo, otras versiones señalaron que el alcalde Luis Mendoza solicitó palcos y boletos VIP a cambio de permitir la realización del partido entre América y Pachuca en el Estadio Azul, argumento al que se sumó el periodista David Faitelson.

Luis Mendoza amenaza con demandar a David Faitelson, quien insiste en que el alcalde pidió palcos y boletos VIP

David Failteson insistió en que el alcalde Luis Mendoza solicitó accesos preferenciales al América; “ya pronto saldrán a la luz los documentos donde exige palcos, boletos y otras “cositas” al club…“, escribió en redes sociales.

Sin embargo, el funcionario de la CDMX respondió en su cuenta de X a los señalamientos del periodista, acusándolo de difamador y amenazando con interponer una demanda en su contra:

“Lo suyo son los infundios y la difamación. Estamos listos para actuar frente a la calumnia y nos reservamos el derecho a proceder conforme nos corresponda“. Luis Mendoza

David Faitelson señala a Luis Mendoza como un “populista y arribista”

El sábado 30 de agosto, David Faitelson criticó la realización a puerta cerrada del partido entre América y Pahuca por instrucción del alcalde Luis Mendoza, a quien señaló como un “populista y arribista”, mientras que el edil respondió y amenazó con demandar.

En este sentido, el periodista de la cadena de televisión deportiva de Televisa, TUDN, dijo que fue poco propicia la mudanza de los equipos Cruz Azul y América al Estadio Azul o Estadio de la Ciudad de los Deportes, en el marco de las remodelaciones en el Estadio Azteca para el Mundial de Futbol 2026.

“Si el Alcalde de Benito Juárez fuese lo elementablemente ejemplar que dice ser no hubiese permitido, desde que se anunció la mudanza de Cruz Azul y América, que se celebrarán más juegos de futbol en el Estadio de la Ciudad de los Deportes…Es evidente que la zona y la instalación no son propicias para eso…“. David Faitelson

“El señor Luis Mendoza es un populista y arribista que aparece cuando quiere…“, agregó el periodista.