América lo intentó, pero no lo logró. Luego de que la Alcaldía Benito Juárez anunciara que el partido de las Águilas contra Pachuca se jugaría a puerta cerrada, la directiva azulcrema hizo las gestiones necesarias para que el encuentro correspondiente a la séptima jornada del torneo Apertura 2025 de la Liga MX se desarrollara con normalidad, más nada cambió.

24 horas después del anuncio de la Alcaldía Benito Juárez, América lanzó un comunicado en sus plataformas oficiales de redes sociales en donde confirmó que el partido contra Pachuca se jugará a puerta cerrada, lo que deja de manifiesto que las autoridades de la demarcación no cedieron en su decisión inicial.

“Por instrucción de la Alcaldía Benito Juárez, el partido como local del Club América correspondiente a la jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, se disputará a ‘puerta cerrada’ en el estadio Ciudad de los Deportes este sábado 30 de agosto a las 21:05 hrs”, señalaron los Millonetas en su boletín.

América no ha decidido proceder legalmente contra la Alcaldía Benito Juárez

Los siguientes días serán de decisiones importantes en las oficinas de Coapa toda vez que en América todavía no han determinado si tomarán o no acciones legales contra la Alcaldía Benito Juárez, esto independientemente de que en el comunicado del pasado viernes dejaron abierta la posibilidad en caso de que no hubiera un cambio de postura.

Fuentes consultadas por SDP Noticias confirmaron que en América todavía no saben si van a proceder por la vía legal contra la Alcaldía Benito Juárez o dejarán el incidente tal como se encuentra ahora. En los próximos días tendrán las reuniones correspondientes los directivos de forma conjunta para tomar la mejor decisión al respecto.

Mientras tanto, el primer paso que han dado en América fue avisar a sus aficionados la vía en la que podrán pedir el reembolso de los boletos que compraron para este juego contra Pachuca y confirmar a sus abonados que a causa de este hecho tendrán algún beneficio adicional próximamente.

Información sobre el partido entre América y Pachuca. pic.twitter.com/mWO4hyQg8i — Club América (@ClubAmerica) August 30, 2025

¿América se va de Ciudad de los Deportes?

Otra de las cosas que la directiva de América deliberará en los días venideros es que va a pasar con la permanencia del equipo en el Estadio Ciudad de los Deportes toda vez que se sintieron afectados por una decisión que calificaron como unilateral por parte de la Alcaldía Benito Juárez y sus funcionarios.

Salir del Estadio Ciudad de los Deportes es una opción real que en juntas internas los directivos de América van a tocar a fin de tomar la mejor alternativa en el entendido de que la relación con la Alcaldía Benito Juárez quedó dañada, pero, también, en lo deportivo no es sencillo hacer viajar al plantel cada ocho días por el desgaste que eso implica.

Puebla y Querétaro son alternativas que América tiene en caso de que desee ejercer su localía en otra plaza, pero antes de eso, valorarán todos los puntos a fin de no precipitarse al decidir.