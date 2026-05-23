El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que el Aerotrén suspenderá operaciones el sábado 23 y domingo 24 de mayo debido a trabajos de mantenimiento.

De acuerdo con el comunicado difundido por el aeropuerto, durante ambos días los pasajeros deberán utilizar los autobuses habilitados para el traslado entre la Terminal 1 y la Terminal 2.

Los vehículos estarán disponibles en:

Terminal 1: Puerta 4

Terminal 2: Área de autobuses en planta baja, puerta 4

Aerotrén del AICM dejará de operar durante dos días por mantenimiento

El AICM pidió a los usuarios anticipar traslados durante el mantenimiento del Aerotrén

En sus redes sociales, el AICM señaló que los trabajos en el aeropuerto forman parte de las acciones para mantener la operación segura y continua del sistema, administrado por el Grupo Aeroportuario de la Marina.

La autoridad aeroportuaria pidió a los usuarios anticipar sus traslados y considerar tiempos adicionales para evitar contratiempos durante el fin de semana.

Horas antes, el AICM también había informado sobre las remodelaciones hechas en la Terminal 1 y la Terminal 2, mejoras que buscan ofrecer una mejor experiencia a los visitantes rumbo al Mundial 2026.

En el caso de este última, el AICM anunció la reapertura del entresuelo del aparcamiento de la Terminal 2, con capacidad para: