El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que enfrenta algunos inconvenientes para concluir las obras de remodelación rumbo al Mundial 2026, aunque prevé entregar la primera etapa antes de que termine mayo.

"Las obras de la primera etapa en los edificios terminales se entregarán a más tardar a finales de este mes. Ha habido algunos inconvenientes que no han permitido entregar los trabajos el día de hoy” Dirección general del AICM

De acuerdo con información difundida en el noticiero de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, la administración del aeropuerto aseguró que la primera fase de remodelación en las terminales estaría lista a más tardar el 31 de mayo de 2026.

Sin embargo, el AICM no detalló cuáles han sido los inconvenientes que impidieron cumplir con la fecha de entrega prevista para este martes 26 de mayo.

¿Cuándo entregará el AICM la primera etapa de remodelación por el Mundial 2026?

Según la información dada a conocer por la Dirección General del AICM, el aeropuerto tiene como fecha límite el 31 de mayo de 2026 para concluir al 100 por ciento la primera etapa de remodelación.

No obstante, diversos reportes periodísticos señalan que aún existen áreas inconclusas en la Terminal 1, principalmente en zonas como baños, pasillos y estacionamiento.

Con ello, el aeropuerto tendría solo unos días para finalizar los trabajos correspondientes a esta primera fase de modernización, previo al arranque del Mundial 2026.

AICM inaugura nuevo estacionamiento en Terminal 2 antes del Mundial 2026

Pese a los retrasos reportados en las obras, el AICM informó a través de redes sociales la apertura de un nuevo estacionamiento en la Terminal 2.

La entrega de este espacio ocurre a tan solo unos días de la inauguración del Mundial 2026 en México, programada para el próximo 11 de junio.

Para este evento deportivo internacional, se estima la llegada de al menos 6 millones de turistas a la capital del país, así como a las otras ciudades sede como Guadalajara en Jalisco y Monterrey, Nuevo León, muchos de los cuales podrían ingresar a México a través del AICM.