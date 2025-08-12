Mediante un video, Sofía Niño de Rivera se olvidó de los chistes para criticar a los gobiernos de Ciudad de México y el Estado de México por lluvias y baches; Eugenio Derbez le dio la razón.

Y es que las lluvias en el Valle de México han provocado desde inundaciones hasta transportes detenidos, como fue el caso del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM).

Sólo el domingo 10 de agosto, el Valle de México fue receptor de la mayor cantidad de lluvia desde 1952, sin embargo, también se reportó una explosión en el Metro y el servicio de Metrobús y Mexibús detenido.

Sofía Niño de Rivera lanza críticas a gobiernos de CDMX y Estado de México por lluvias y baches

Tras las intensas lluvias que han provocado caos y baches en la CDMX y Estado de México en últimos días, Sofía Niño de Rivera lanzó diversas críticas en sus redes sociales a ambos gobiernos.

Sofía Niño de Rivera comenzó preguntando a las autoridades de la CDMX y Estado de México si transitan por las mismas calles que el resto de la ciudadanía, repletos de baches.

“La manera en la que les vale madres me sorprende muchísimo, o sea, no puede ser que no les esté afectando esto”. Sofía Niño de Rivera

Acorde con lo señalado por la comediante, la manera en la que a los gobiernos de la CDMX y Estado de México les “vale madres” hace parecer que no les afecten las lluvias y baches.

Asimismo, Sofía Niño de Rivera señaló que debido a los baches y socavones que se agravan en temporadas de lluvias convertirían a la CDMX y Estado de México en un deporte de alto riesgo.

Por lo que Sofía Niño de Rivera repitió su pregunta inicial sobre por qué calles transitan las autoridades de CDMX y Estado de México, o si flotan o viajan en helicóptero.

“Porque parece que no les importa mucho” las calles que Sofía Niño de Rivera definió como de unicel, debido a lo que acusó es consecuencia de la corrupción.

Eugenio Derbez celebra críticas de Sofía Niño de Rivera contra gobiernos de CDMX y Estado de México

En los comentarios de la publicación de Sofía Niño de Rivera contra los gobiernos de CDMX y Estado de México, se observa un comentario de Eugenio Derbez celebrando lo dicho por la comediante.

En su comentario el que acompañó con emojis de aplausos, Eugenio Derbez señaló un 100% referente a estar de acuerdo con Sofía Niño de Rivera y agregó que sí les vale madres.

Pese a que ya no vive en México desde hace varios años, Eugenio Derbez ha continuado con críticas a los gobiernos y lamentado diversas situaciones que ocurren en su país de origen.

Aunque Eugenio Derbez no fue la única figura que dio la razón a Sofía Niño de Rivera, también se leen comentarios de Montserrat Oliver y la periodista de El Financiero Sofía Villalobos.