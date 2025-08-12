Hoy 12 de agosto es el estreno de Alien: Earth, pero además se celebran las siguientes efemérides:

Lluvia de Lágrimas de San Lorenzo

Día Internacional de la Juventud

Día Mundial del Elefante

Día Internacional del Disco de Vinilo

Día Mundial del Hijo de en Medio

Día del Lechero

Tal y como se dijo, hoy 12 de agosto se estrena la nueva serie de Alien: Earth en la plataforma de Disney Plus.

Por otro lado, este 12 de agosto es la lluvia de Lágrimas de San Lorenzo o la lluvia de Perseidas.

Asimismo, este 12 de agosto es el Día Internacional de la Juventud, una efeméride proclamada por la ONU desde 1999.

El Día Mundial del Elefante se celebra este 12 de agosto desde el año 2012, gracias a la Fundación para la Reintroducción de los Elefantes.

De igual manera, el Día Internacional del Disco de Vinilo se celebra este 12 de agosto, una efeméride que se ha celebrado desde el 2002.

También este 12 de agosto es el Día Mundial del Hijo de en Medio, aunque no se sabe cómo o cuándo surgió.

Finalmente, este 12 de agosto es el Día del Lechero en Estados Unidos, en donde se conmemora a quien reparte la leche en los hogares estadounidenses.

Este 12 de agosto se estrena Alien: Earth

Tal y como se dijo, este 12 de agosto es el estreno de la nueva serie de Disney Plus Alien: Earth, dirigida por Noah Hawley.

De acuerdo a la cronología oficial del canon de las películas de Alien, esta serie ocurre dos años antes de la película de Alien: El Octavo Pasajero.

Pero como su nombre lo indica, Alien: Earth sucede en la Tierra en una historia que sigue a Wendy y a un grupo de investigadores que se ven obligados a un aterrizaje forzoso en nuestro planeta.

Sin embargo se encontrarán con algo que amenaza la supervivencia de la humanidad entera.

Alien: Earth estrenará su primer episodio este 12 de agosto en punto de las 7:00 pm para México, con un formato semanal para los 8 episodios que conforman su primera temporada.

Aunque este 12 de agosto se estrenarán dos capítulos seguidos; posteriormente se estrenarán de manera semanal hasta el próximo 23 de septiembre:

Neverland – 12 de agosto El Sr. Octubre – 12 de agosto Metamorfosis – 19 de agosto Observación – 26 de agosto Emergencia – 2 de septiembre La Mosca – 9 de septiembre En el espacio, nadie – 16 de septiembre Los verdaderos monstruos – 23 de septiembre

Alien Earth en Disney+ (@disneyplusla / Instagram)

Hoy 12 de agosto es la lluvia de Lágrimas de San Lorenzo o Perseidas

Por otro lado, este 12 de agosto se llevará a cabo la lluvia de meteoros conocida como las Lágrimas de San Lorenzo o Perseidas.

De acuerdo con los expertos, la lluvia de estrellas Lágrimas de San Lorenzo o Perseidas se llevará a cabo desde este 12 de agosto y durante la madrugada del próximo 13 de agosto.

Todo indica que esta lluvia de estrellas iluminará el cielo nocturno con hasta 100 meteoros por hora.

Y aunque esta lluvia de estrellas conocida popularmente como Lágrimas de San Lorenzo o Perseidas ha iluminado los cielos desde mediados de julio y hasta el 24 de agosto, este 12 y 13 de agosto estarán en su mayor punto.

Las Lágrimas de San Lorenzo o Perseidas son los fragmentos más grandes del cometa Swift-Tuttle y que de acuerdo con la NASA, algunos de estos fragmentos pueden originar trozos más brillantes y duraderos.

Lluvia de meteoros (NASA/Bill Ingalls)

También este 12 de agosto es el Día Internacional de la Juventud

Otra de las efemérides que se celebra este 12 de agosto, es el Día Internacional de la Juventud.

Una efeméride que, como ya se dijo, fue proclamada por la ONU en 1999 para buscar conseguir la participación de la juventud en todos los ámbitos de la sociedad.

De acuerdo con datos de la ONU, actualmente la población joven es la más grande de la historia con 1800 millones de jóvenes cuya edad oscila entre los 10 y 24 años de edad.

No obstante, muchos de ellos viven en zonas de conflicto o con difícil acceso al mercado laboral o vivienda.

Grupo de jóvenes (Dervin Avery / Unsplash)

El Día Mundial del Elefante es este 12 de agosto

Por otro lado, este 12 de agosto es el Día Mundial del Elefante, una efeméride proclamada en 2012 por la Fundación para la Reinserción de los Elefantes.

Esto para concientizar sobre la situación que viven los elefantes, cuya población ha disminuido en más del 60% en los últimos años.

Pues de acuerdo a las estimaciones, de no crear acciones para su protección y conservación, los elefantes pueden extinguirse en la siguiente década.

El siglo pasado se contabilizaron alrededor de 5 millones de elefantes en África; actualmente solo existen 600 mil en todo el mundo.

La principal razón de la disminución de la población de elefantes, radica en la elevada rentabilidad de la comercialización ilegal de marfil.

Esto afecta a la conservación y preservación de la especie y del ecosistema de su hábitat; además de la captura, comercialización y transporte ilegal para entretenimiento.

Elefantes (Unsplash)

Este 12 de agosto es el Día Internacional del Disco de Vinilo

Por otro lado, este 12 de agosto es el Día Internacional del Disco de Vinilo, el cual se ha celebrado desde el año 2002.

El Día Internacional del Disco de Vinilo tiene como finalidad divulgar y preservar la trayectoria de este formato usado para escuchar música.

La creación del Día Internacional del Disco de Vinilo de este 12 de agosto, surgió en California, en Estados Unidos.

Esto ocurrió cuando un grupo de personas decidió rendir homenaje al disco de vinilo mientras participaban en un evento musical.

Se seleccionó la fecha del 12 de agosto al ser el aniversario de la invención del fonógrafo por Thomas Alva Edison un 12 de agosto de 1877.

Este 12 de agosto es el Día Internacional del Disco de Vinilo (Getúlio Moraes / Unsplash)

El Día Mundial del Hijo de en Medio se celebra este 12 de agosto

Otra de las efemérides de este 12 de agosto es el Día Mundial del Hijo de en Medio, es decir aquellos que nacen después del primer hijo pero antes del hijo menor.

Algunos psicólogos creen que el orden de nacimiento de los hijos se relaciona con aspectos de su personalidad.

Por lo que en ese sentido, los hijos de en medio son más independientes, equilibrados y líderes que los primogénitos e hijos más pequeños de la familia.

Durante su crecimiento se cree que los hijos de en medio son más sociables, observadores, razonables, listos y se llevan bien con sus hermanos.

Día Mundial del Hijo de en Medio (Juliane Liebermann / Unsplash)

El Día del Lechero es hoy, 12 de agosto

Finalmente, este 12 de agosto es el Día del Lechero en Estados Unidos, una fecha para conmemorar el trabajo de aquellos que reparten diariamente la leche en los hogares.

Normalmente, la leche se reparte en botellas de vidrio o cartones y así las familias pueden disfrutar de este producto diariamente en sus hogares, facilitando su llegada.

De acuerdo con la historia, la figura del lechero apareció alrededor de 1860 en Gran Bretaña cuando los ferrocarriles comenzaron a permitir la llegada de leche fresca a las ciudades del campo.

En 1975, se estima que alrededor del 74% de la leche se envasaba y se distribuía en botellas de vidrio.