El colectivo Familiares Unidos Buscando a Nuestros Desaparecidos confirmó el hallazgo de 27 fosas clandestinas en Mexicali, Baja California; han localizado al menos 24 cuerpos.

Acorde con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al día viernes 30 de enero hay 131 mil 936 desaparecidos en México, 4 mil 800 en Baja California.

Colectivo halla 27 fosas clandestinas en Mexicali; localizaron 24 cuerpos hasta el momento

Paula Sandoval, presidenta del colectivo Familiares Unidos Buscando a Nuestros Desaparecidos, confirmó que este viernes 30 de enero se localizó otro cuerpo en las 27 fosas clandestinas halladas en Mexicali.

Desde el 8 de enero se han llevado a cabo trabajos de excavación que derivaron en el hallazgo de 24 cuerpos, aunque esperan localizar más, ya que no todas han sido abiertas por las autoridades.

Fosas clandestinas en Mexicali, Baja California: localizan 24 cuerpos (Expreso BC vía Facebook)

Al respecto, la madre buscadora afirma que el canino que las acompaña confirmó el hallazgo de restos en las 27 fosas clandestinas en el Valle de Mexicali, exactamente en la colonia Miguel Alemán.

Medios locales de Baja California dieron a conocer que los restos son de cuerpos incompletos, descuartizados, la mayoría calcinados, mientras que en algunas de las 27 fosas clandestinas se encontraron casquillos y esposas.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado confirmó hasta el 28 de enero que eran 15 personas encontradas y que al menos seis ya fueron identificados, compatibles en la base de datos de personas desaparecidas.

Colectivo denuncia que predio en Mexicali ya había sido investigado en 2023

En entrevista con Pamela Cerdeira, Paola Sandoval denunció que en 2023, el mismo predio en Miguel Alemán, Mexicali ya había sido sometido a investigación y se localizaron en ese momento 22 cuerpos.

Al respecto, explicó que por otra entrada en el lugar habían sido halladas más fosas clandestinas en julio 2023; sin embargo, la Fiscalía de Baja California ordenó detener las excavaciones.

Tras detener la búsqueda de los cuerpos, los colectivos del estado habían señalado a las autoridades la probabilidad de encontrar más de 300 cuerpos, pese a esto, dejaron el predio en Mexicali sin custodia.

Los señalamientos de ese momento mencionaban que las fosas clandestinas en Mexicali estaban ligadas a Los Rusos; sin embargo, se desconoce en qué derivó el hallazgo.